ココリコ遠藤の妻、長男が書き初めで銀賞を受賞したことを報告「意外に上手くて感動」

お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが10日に自身のアメブロを更新。長男が書き初め大会で銀賞を受賞したことを明かした。

この日、まさみさんは長男が初めて書き初めに挑戦したことを報告し「習字はたまに習い事でやっていたけど書き初めははじめて」と説明。先生に習った後は家で練習に励んでいたというが、指導に熱が入ってしまったようで、長男から「『ママって細かくてうるさいからもぅ教えなくていいから！自分でやるから』って、怒ってた」と明かし「ごめんよー我が子に教えるとついつい力が入ってしまうもんで」とつづった。

その後、学校の書き初め大会での作品を公開し「練習する前と比べると本当に成長したなぁーって感じたし意外に上手くて感動 銀賞をもらうことができました」と報告。普段は「めちゃくちゃ字が汚い」という長男だが「漢字テストとか習字の時は気合い入れて綺麗に書くらしい」と明かし「普段から綺麗に書けばいいのに…それは、やらないのよ」とコメントした。

最後に「あと、数週間で3年生も終わり。あっという間に、4年生だあー」とつづり、ブログを締めくくった。