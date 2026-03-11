山形、外部専門家による調査委員会設置を発表…相田健太郎社長の不適切な発言を調査へ

モンテディオ山形は11日、調査委員会の設置することを発表した。



山形では代表取締役社長を務める相田健太郎氏が取材対応時に不適切な発言をしたと一部メディアで報道されており、先月28日に同クラブは謝罪するとともに「取材対応時の言動につきまして、真意とは異なる誤解を招く表現があったことは事実であり、弊社として重く受け止めております」と声明を発表していた。



そんななか、今回の発表によると、相田社長による不適切な発言を受け、事実関係の解明及び再発防止に取り組むため、同クラブとは利害関係を有しない外部専門家による調査委員会を立ち上げて、調査を行うことになったという。



なお、調査委員会は社外弁護士複数名を含む独立した調査体制で構成され、事実関係の解明、原因の分析および再発防止策の提言、調査委員会が必要と認めた事項などを委託したことが明らかになっている。



今後については「現時点において調査委員会の調査完了時期は未定ですが、今後、公表すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせいたします」と伝えている。