『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で期待している俳優ランキング！ 2位「眞栄田郷敦」ら、1位は？
大ヒットを記録した実写版『ゴールデンカムイ』の続編となる『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が3月13日に公開。シリーズ史上最大の闘いとうたわれる冒険活劇に注目です。
All About ニュース編集部は2月5〜12日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「実写作品『ゴールデンカムイ』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で期待している俳優」ランキングを紹介します！
同率2位、1人目は尾形百之助を演じる眞栄田郷敦さんです。尾形は第七師団のメンバーで孤高のスナイパー。原作でも屈指の人気キャラクターですが、特徴的なヒゲや傷、目つきなどシンクロ率の高いビジュアルでファンを納得させました。
今作では、山崎賢人（※崎はたつさき）さん演じる杉元と行動を共にし、網走監獄へ向かいます。狙撃手としての見せ場や、真意の読めないミステリアスな行動にも注目です。
回答者からは「好きなキャラだから」（20代女性／兵庫県）、「個性を出してほしい」（40代男性／東京都）、「どのような立ち回りをするのかが楽しみ」（20代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
同率2位、2人目はアシㇼパを演じる山田杏奈さんです。原作よりも実年齢や身長が高い山田さんですが、違和感のないビジュアルでアシㇼパを再現。ほうれい線むき出しの変顔から、アイヌの家族を想うシリアスなシーンまで変幻自在に演じています。
また、山崎賢人さん演じる主人公・杉元とのコミカルな掛け合いも見どころです。前作では、みそを「オソマ（大便の意）」と勘違いして食べる名場面も原作に忠実だったため、今作も期待が高まっています。
回答コメントでは「なくてはならない登場人物だと思います。初回以上の活躍を楽しみにしています」（30代女性／岩手県）、「また変顔がみたいから」（30代女性／北海道）、「見どころシーンが多いので楽しみ」（30代その他／神奈川県）などの声が集まりました。
1位にランクインしたのは、主人公・杉元佐一を演じる山崎賢人さんです。アクションヒーロー作品の実写化主人公にハマり役が多く、今作の杉元も二次元の垣根を越えた役作りが話題となりました。
本作では網走監獄という閉ざされた舞台で、3つどもえの争いが勃発。前作を凌ぐ激しいバトルシーンや心理戦が展開されることは必至のため、原作の世界観がどこまで映像化されるかも注目ポイントです。
回答者からは「主人公という事もありどんな演技をするのか期待している」（20代男性／福岡県）、「演技力が高く凄く役とマッチしているからです」（20代男性／東京都）、「高い再現度と努力で作られるビジュアルに注目」（40代女性／福島県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
