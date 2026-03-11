「ラブラブすぎてびっくり」パンサー尾形の妻、結婚記念日に過去の夫婦ショット公開「すっかりおじさんおばさんに」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんの妻・尾形あいさんは3月9日、自身のInstagramを更新。結婚記念日を迎え、9年前の夫婦ショットを披露しました。
【写真】尾形あいの結婚記念日ショット
また、「すっかりおじさんおばさんになって ふたりでいることは減ったけど 家族大好きなパパに感謝とらぶです これからもよろしくサンキュー」と、年月を経ても変わらぬ愛情に感謝をつづっています。
ファンからは、「結婚記念日おめでとうございます」「わぁ、、、素敵」「尾形さんfamily応援してます」「あいちゃんも尾形くんも大好きだよ〜」「素敵なご夫婦であり、素敵な家族だなぁと思っています」「微笑ましい」「最高な夫婦だしファミリーに」「いつまでもラブラブでいてください」「サンキューに結婚なんて素敵ですね」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
「いつまでもラブラブでいてください」あいさんは「本日3月9日サンキューの日は結婚記念日です」とつづり、5枚の写真を投稿。「9年前の写真を集めたらラブラブすぎてびっくりしました。笑」という写真です。1枚目は南国の海をバックに、肩を組む貴弘さんに抱き着くあいさん。2枚目はビーチチェアで貴弘さんがあいさんの頬にキスをする姿で、幸せオーラ全開の思い出写真となっています。
親子ショット披露自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開しているあいさん。3日の投稿では「さくちゃん 8歳のお誕生日おめでとう」とつづり、娘と貴弘さんとの親子ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
