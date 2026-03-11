「発表できる段階になった！」森川ジョージ氏、“小学館マンガワン事件”について予告「僕はずっと怒っている」
漫画家の森川ジョージさんは3月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日の昼過ぎにとある“発表”をすることを報告しました。
【写真】森川ジョージさんが“発表”を告知
続けて「小学館マンガワン事件については僕はずっと怒っている。うまく伝わらなくて炎上してしまったが、それはそれ。報道直後から自分がやれることを探して行動した。僕への批判が正義の怒りだとしたらそのパワーで協力してほしい」とファンへ呼び掛けています。最後は「本日昼過ぎに発表する。よろしくお願い」と、“発表”を予告しました。
コメントでは、「じゃあ発表できる段階になってから口開いてほしかったな 不用意な発言が多すぎる」「ここまでぶち上げたなら、性暴力被害者救済基金立ち上げとかして貰わんと」「応援しています」「であればそれまで余計な事言わなければ良かったのに…」「発表をお待ちしています」と、賛否含めさまざまな声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「本日昼過ぎに発表する。よろしくお願い」「発表できる段階になった！」と切り出した森川さん。「こんな朝方では拡散されないから皆さん起きてからポストする」とのことです。今回のポストは5時過ぎに投稿されています。
「連載を再開して待ってる読者を喜ばすことだよ」人気漫画『はじめの一歩』の作者として知られる森川さん。同漫画は『週刊少年マガジン』（講談社）で現在も連載中です。しかし11日発売の最新号では作者体調不良のため休載とのことで、「あんたがやれることはSNS辞めて、連載を再開して待ってる読者を喜ばすことだよ」といった声も上がっています。森川さんの“発表”とは一体何なのか、注視したいですね。
