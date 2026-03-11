８日に投開票が行われた石川県知事選挙は、前金沢市長の山野之義氏が初当選を果たした。

およそ6000票の僅差だった。

勝った相手は2期目を目指し自民党の推薦を受け、さらに高市早苗総理の直接の応援も受けた現職の馳浩氏だった。

最強の知事候補と目されてもおかしくない相手に、山野氏は特に金沢市で圧倒し選挙戦で勝利をおさめた。金沢での得票差は3万4000票にも及んだ。

山野氏の選挙戦を支え続けたのが、石川県議の喜多浩一氏だった。所属する自民党から除名処分を受けて山野氏の選対本部長を務めた。

一方、山野氏も元々は自民党の金沢市議で市長時代はその支援を受けていた。

結果的に自民党から距離を置くことになった2人の戦いが、今後の石川県政に起こすかもしれない“化学反応”を占う。

金沢市長の山野氏から“スカウト”されて市議に

喜多氏は、金沢市内の証券会社に勤めているとき、当時市長の山野氏に出会った。

喜多浩一県議「市役所や県庁に営業をしていたときに、ちょうど山野さんが市長に受かったときだったんですけれども。いろんな地方債というものの販売をやっていたんですけど、（山野氏から）「ここまで金沢市の財政わかるやつおらんから、おまえ来年市議会議員出ろよ」って言われたのがすべてでしたね」

2011年に金沢市議に、そして2025年に石川県議になった喜多氏。喜多氏が自身の支援にまわったことに、山野氏は感謝の言葉を口にする。

山野之義氏「心強かったです。ほんとに心強く感じました。当初は僕、自民党の皆さんもいろんな政党の皆さん、ご支援いただけると思っていましたから、志を同じくしてると思っていましたので。（喜多氏が）多くの方のお一人として力を貸していただけると心強いなと思いました」

喜多浩一氏「私は主に金沢（での活動）ですね。あとは能登の議員さん、能登の支援者の方、加賀の支援者の方がそれぞれ山野さんを引っ張っていってますね」

選挙戦では自民党の「高市総理抱きつき作戦」を警戒

山野之義氏「高市総理には、一人の国民として頑張ってほしいというふうに思いますし、衆議院選挙の結果を受けて、まさに責任政党として頑張っていただけるんだというふうに期待をしていますし」

自民党との縁はある山野氏。高市総理に対しては肯定的な言葉が並ぶ。だが、馳氏の選挙戦略には神経をとがらせていた。

山野之義氏「現実問題、現職はもう“高市総理抱きつき作戦”でこられると思いますので、きわめて脅威だというふうに思いますので、それに対して僕ができることは、多くのボランティアの皆さん、多くの市民の皆さん、おひとりおひとりのネットワークを掲げ、ネットワークを活用して戦っていく。それに尽きるんだと思っています」

「高市総理抱きつき作戦」はやはり決行 山野氏側はボランティアや喜多氏が中心に

馳氏の選挙戦での戦い方は、山野氏が見立てていた通りになる。2月28日には、高市総理が馳氏の応援演説のため、金沢市を訪れた。

演説会は馳氏と高市総理、2人の親密さをおおいにアピールする場になった。

そんな中、山野氏も遊説や個人演説会などを行い支持拡大をはかっていったが、本人が話すようにボランティアが中心になって活動は進んでいった。

その中には、もちろん喜多氏もいた。

「ぼっち」の応援も最終日 声を張り上げる

選挙戦最終日の3月7日、馳氏は北陸一の歓楽街・片町で、山野氏は観光客も多く訪れる近江町市場に近い武蔵ヶ辻で最後の街頭演説に臨んだ。ともに金沢の中心地だ。

山野氏の応援演説では、喜多氏もマイクを握った。

喜多浩一氏「自分の選挙も5回やってきました。人の選挙は何十回とやってきました。ただし、こんなに勝ちたいと思った選挙は初めてでした。一度でいいから山野之義を石川県のリーダーにさせてやってください。」

県議としては「ぼっち」で山野氏の応援を続けた喜多氏、運命の日を迎えた。

「もうこれから山野さんが知事になります！」 歓喜の輪で絶叫

石川県知事選挙は、情勢調査でも山野氏と馳氏の差はほとんどない横一線の状態が続いた。8日の夜に投票箱が閉まってからも、どちらに転ぶかまったくわからないまま両陣営とも開票作業を見守ることになった。

衆議院選挙の区割りでは3区にあたる能登地域では馳氏が優勢に、2区の加賀地区では馳氏が上回るところもあれば、金沢市に近い野々市市や白山市は山野氏が制するなどし、見通せない状況が続いた。

大票田・1区の金沢の票が明らかになるのは一番最後だったが、この票差が勝敗を分けることになった。

金沢で山野氏の得票が大きく上回り、山野氏の当選が決まる。

初当選に沸く山野氏の事務所で、喜多氏が音頭をとった。

喜多浩一氏「皆さん、山野之義、石川県知事に当選しました！もうこれから山野さんが知事になります」

知事選で果たす地方議員の役割は大きい？小さい？

全面的に現職・馳浩氏を支援してきた自民党石川県連。一夜明けて県議たちの落胆の色は相当に濃いものがあった。

金沢で大きく水をあけられた点について、市議の活動が十分にとれなかったことが要因のひとつだったと幹部は話す。

自民党石川県連・下沢佳充幹事長「ただ、金沢だけで申し上げると、市長選挙とのダブル選挙は難しいです。これは当たり前といえば当たり前なんですけど、市会議員さんがどうしても市長選挙を中心になってしまうと、ちょっと焦点があいまいになったり、力のベクトルが出ないようなところがあったということはですね、これは非常に難しかったのは事実であります」

喜多氏が離れたことでほころびはあったのか。地方議員の果たす役割は大きいのか小さいのか、その作用ははかりかねるものがあるかもしれない。

自民党石川県連・下沢佳充幹事長「喜多さんが辞めたことの影響は、私はそんな深く大きくなかったと思っておりますし。（喜多氏を）我々は全力を挙げて（県議に）当選させた、そんな候補者でありますので、それがいきなりですね、我々の推薦する候補者を応援しないということで、これはある程度処分の対象になる。これは組織として当然のことであります」

「山野県政」で喜多県議はどうなる？ 知事と議会の関係性

知事選で勝者の側になった喜多氏だが、これから始まる「山野県政」での立ち位置、自民党との向き合い方の難しさも感じている。

喜多浩一氏「私のあしたからの一番の課題だと思います。もうほんとに党を超えて人間関係ができてる方もたくさんおられるんで、そういう先輩方にいろんな教えを請いながら、今度は、県議会議員として、知事ですから、知事に物申すのが私の仕事ですから、厳しいことも山野さんにどんどん言っていきたいと思います。（仲間は戻ってくる？）それはわかりませんけど、どうなるか」

当選後は山野氏も多忙なため、1分程度しか話す時間はなかったという喜多氏。山野氏がまず気をもむのは「人事」のようだ。

喜多浩一氏「今後、（知事に就任するまでの）2週間が大切なので、人事の面とかそういう話はお互いしました。副知事をどうするか、主要ポストになりますので、この2週間で通常の人事を決めなきゃいけない時期ですから。本人も全然把握していないので、今の両副知事から話を聞かなきゃな、と話はしていました」

石川県議会の“自民1強”は今の衆議院ほど顕著なため、自民党会派、所属県議がさっそく雪崩を打つように「山野派」になることには懐疑的な見方をする。

喜多浩一氏「それはないと思いますよ。そんな簡単なものではないと思いますよ。県議会は安定しているので、与党多数でとっているので、知事が変わったからといって会派構成が変わることはないと思います。徐々にだと思いますよ」

地方議員にとって、リーダーに誰を推すかは都度訪れる「通過儀礼」のようなものかもしれない。ここまでの激戦を経た中、今後の知事と議会の関係性はまだ見通せていない。