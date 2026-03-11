「今年30歳」と知って驚いた女性俳優ランキング！ 2位「池田エライザ」を抑えた1位は？
透明感のあるビジュアルや、親しみやすい笑顔が印象的な女性俳優たち。長いキャリアを持つ一方で、「今年30歳」と知って驚いたという声も少なくありません。
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年30歳と知って驚いた女性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、池田エライザさんです。2009年にモデルデビューし、ファッション誌『ニコラ』（新潮社）や『CanCam』（小学館）の専属モデルとして活躍。2011年に映画『高校デビュー』で俳優デビューすると、2015年にヒロインに抜てきされた映画『みんな！エスパーだよ！』で知名度を上げました。
近年ではNetflixシリーズ『FOLLOWERS』（2020年）や映画『リライト』（2025年）など、話題作の主演も務めています。また、現在放送中のドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）に、ボーイズグループのマネージャー役として出演中です。
回答者からは「もっと若いイメージだったから」（20代女性／大阪府）、「年齢不詳な印象」（40代女性／東京都）、「常に新しい分野へ挑戦し続けている姿が若々しく、活動歴の長さを思うともう30歳という事実に驚くから」（40代男性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、美山加恋さんです。7歳のときに『僕と彼女と彼女の生きる道』（フジテレビ系／2004年）で、主演の草なぎ剛さん（※「なぎ」は、弓へんに前の旧字体、その下に刀）の娘役として出演。高い演技力が評価され、天才子役と称されました。
その後、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』（テレビ朝日系／2017年）で主人公の声を務めるなど、声優としても活躍。俳優としては『ラーメン大好き小泉さん』シリーズ（フジテレビ系）の出演のほか、ドラマ『雨上がりのスカイツリー』（BS11）が4月22日より放送予定です。
回答コメントでは「子役のイメージが強いので」（30代女性／神奈川県）、「子役から見ていたから、まだ20代だと思ってた」（40代女性／長崎県）、「子役のイメージがつよく、プリキュア時代にはお姉さんのイメージがあるので」（40代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
