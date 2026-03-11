

「70g 亀田のうす焼 梅」

亀田製菓は、50年以上にわたり愛されてきたロングセラーの「亀田のうす焼」ブランドから、ほっと一息つきたい時間のおともにぴったりな「70g 亀田のうす焼 梅」（以下：「亀田のうす焼 梅」）を3月23日から全国のスーパーマーケットで発売する。

1967年の発売以来、50年以上にわたり消費者に愛されている「亀田のうす焼」ブランドから、新たな定番商品として上品でさっぱりとした味わいを楽しめる「亀田のうす焼 梅」が新登場する。

紀州産南高梅の梅肉パウダーを使用した爽やかな酸味をベースに、隠し味として昆布を加えることで、ほのかにうまみが広がる飽きのこない味わいに仕上げている。「亀田のうす焼」ならではのパリパリパリッとした軽い食感と、さっぱりとした味わいは気分転換にもぴったりだとか。ほっと一息つきたいリラックスタイムのおともとして、ぜひ楽しんでほしいという。

［小売価格］173円前後（税込）

［発売日］3月23日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp