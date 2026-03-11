月桂冠は、氷を入れたグラスに注いで楽しむ「サムライロック」「ライチロック」（各500mLびん）の2アイテムを、3月23日から春夏の季節限定で発売する。

月桂冠では2005年の「氷原酒」発売以来、氷を浮かべて楽しむスタイルを提案しており、2015年からは日本酒ベースの和風リキュールによる「ロックシリーズ」も展開している。今季はより手軽に、日常のさまざまなシーンで手に取ってもらえるよう、持ちやすく冷蔵庫にも収まりやすい500mLサイズを採用。「日本酒ロック」の飲酒スタイルをさらにおすすめしていく。

「サムライロック」「ライチロック」は、日本酒をベースに果汁をブレンドした、果実のジューシーさが際立つ和風リキュール。アルコール分は10％に設定。オンザロックはもちろん、炭酸水で割って好みの濃さに調節するなど、シーンに合わせた幅広いアレンジを可能にする最適なバランスに仕上げた。

「サムライロック」は、日本酒をベースにライム果汁を加えた。ライムの酸味が効いた、すっきり爽やかで飲み飽きしないお酒になっている。日本酒ベースの定番カクテルとして知られるサムライロックを、自宅で手軽に楽しめる。ウォッカを加えてドライ感を強めたり、トニックウォーターで割ってビターな大人向けの味わいにアレンジしたりと、カスタマイズも自在となっている。

「ライチロック」は、日本酒をベースにライチ果汁を加えた。ライチ特有の甘くジューシーな風味を活かしつつ、程よい酸味で後味を引き締め、濃厚ながらも飲み飽きしない味わいを追求した。塩を添えてソルティライチ風に、あるいは紅茶と割ることで、贅沢な香りが広がるフルーツティーカクテルとしても楽しめる。

パッケージは、「サムライロック」にはグリーン、「ライチロック」にはレッドと、果実をイメージしたカラーを基調に採用した。ラベル中央には商品名を配し、周囲にみずみずしい果実のイラストと氷の入ったロックグラスを描くことで、冷涼感のある飲用シーンを直感的に表現している。また、「さっぱりとした酸味」「日本酒×ライム果汁」、「みずみずしい甘味」「日本酒×ライチ果汁」といった特徴を明記し、味わいのイメージをわかりやすく訴求。どこか懐かしさを感じさせるレトロモダンなデザインに仕上げている。

［小売価格］各1000円（税別）

［発売日］3月23日（月）

月桂冠＝https://www.gekkeikan.co.jp