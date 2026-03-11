

「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺」

明星食品は、カップめん「明星 麻膳堂（まぜんどう）監修 麻辣牛だし麺」を、3月30日から発売する。

最近、若年層を中心に韓国・台湾・中国といったアジア各国への関心が高まっており、中でも台湾は日本人の味覚にも合う「台湾グルメ」を中心に注目度が上がっている。「台湾グルメ」は旅行先での食事としてだけでなく日本にも定着してきており、特に流行に敏感でトレンドを支える10〜30代を中心に人気が高まっている。

そこで明星食品では、台湾の国民食ともいえる「牛肉麺」に注目。さらに“本場台湾の味”と話題の店「麻膳堂」とコラボし、一番人気の「麻辣牛肉麺」を再現した「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺」を新発売する。「麻膳堂」は台湾で4店舗を展開する台湾の人気店で、2024年に日本に初上陸した。東京・根津に構えた店舗で本場の味を味わえると評判を集めている。

「麻膳堂」の「麻辣牛肉麺」は辛いだけではない牛の旨みが効いたスープと、20種類以上の漢方食材を使用した風味豊かな麻辣スープを特徴としている。これらをイメージした今回の新商品「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺」は、10種類以上の香辛料を使用し、牛の旨みと麻辣の辛みが調和した味わいを再現した。また具材には、牛肉風大豆たんぱく加工品を使用し、チンゲン菜、ごま、ねぎと相まって、まさに本場台湾のクセになるおいしさになっている。

「台湾グルメを食べたい」という人に、ぜひカップめん「明星 麻膳堂（まぜんどう）監修 麻辣牛だし麺」を試してみてほしい考え。

商品特長は、しっかりとした食感で食べ応えのある麺とのこと。ビーフをベースに赤唐辛子、生姜、にんにく、花椒、カルダモン、シナモン、クミン等のスパイスを加えた醤油スープになっている。別添は、ビーフオイルに麻辣オイルを加えた特製調味油。具材は、牛肉風大豆たんぱく加工品、チンゲン菜、ごま、斜め切りねぎとなる。

麻膳堂は台湾で4店舗を展開する人気チェーンで、一昨年に日本初上陸。看板メニューの「麻辣牛肉麺」をはじめ、台湾の家庭料理を存分に楽しめる人気店になっている。本場台湾の味を楽しむならぜひ麻膳堂へ足を運んでほしいという。

［小売価格］278円（1食／税別）

［発売日］3月30日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp