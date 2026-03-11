3月6日の初戦から連日のように熱戦を繰り広げているWBC日本代表。世界一連覇のため、侍ジャパンのメンバーが力の限りを尽くしているがその活躍の裏には、選手を支える妻たちの“内助の功”があって─。

【写真】不倫騒動から1年ぶりに投稿…衛藤が投稿した源田との夫婦ショット

3月3日、WBC強化試合で、埼玉西武ライオンズの源田壮亮が華麗な守備を披露。

「3回1アウト1・2塁という場面。二遊間を抜けそうな打球をショートの源田選手がキャッチして流れるようなダブルプレーとなりました。彼は7年連続のゴールデングラブ賞を受賞した名手。本戦でも守備の要として活躍が期待されています」（スポーツ紙記者、以下同）

この活躍に、彼の妻で元「乃木坂46」の衛藤美彩も胸をなで下ろしているに違いない。

「衛藤さんは結婚当初から“彼が1日でも長く、大好きな野球ができることを願い、そばで支えていきたい”と語り、現在も源田選手の栄養面や精神面を献身的に支えています」

2011年に乃木坂の第1期生メンバーとして芸能活動を開始した衛藤。後輩の面倒見がよく、お姉さんキャラとしてグループのまとめ役を務めていた彼女が、源田と出会ったのは2018年のこと。

「彼女がキャスターを務めていたスポーツ番組の取材を通して源田選手と接点を持つように。お互いに大分県出身で同い年と共通点が多かったこともあり、徐々に関係を深めるようになり、2019年3月に衛藤さんが乃木坂を卒業したタイミングで真剣交際に発展しました」

2人の交際は話題になるも、同時期に源田が死球によってプロ1年目から続いていた連続フルイニング出場の記録がストップ。一部ファンから“交際の影響では”との声もあり、衛藤のSNSには誹謗中傷が寄せられて炎上する事態に……。

「彼女は“愛のない雑音はまったく気になりません”と投稿して毅然とした態度を示しました。その年の10月に2人は結婚しました」（ワイドショー関係者、以下同）

「野球で結果を」夫の不倫を許した

その後も夫婦には次々と試練が降りかかった。

「2022年に源田選手のチームメイトの奥さんが、衛藤さんに向けて大量の誹謗中傷のメッセージを送っていたことが発覚して球団を巻き込んだ騒動になりました。

2023年には、日本代表としてWBCに出場していた源田選手が1次ラウンドの韓国戦で右手の小指を骨折。ケガを押して出場する夫を、衛藤さんは不安を抱えながら応援していました」

苦難を乗り越えてきた2人。しかし2024年12月、銀座のクラブに勤務する女性と源田との不倫関係が報道される。

「源田選手は1年近く不倫相手と関係を続けていたことを認めました。それでも衛藤さんは“野球で結果を出していくしかない”と夫を許し、今も夫婦として前を向き、家族としての時間を積み重ねています」

何があっても源田を支え続ける衛藤。その覚悟が夫の背中を押すだろう。