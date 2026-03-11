85％が帰宅困難区域の双葉町で新たな街づくり ホテルや復興公園がオープンへ 進まない廃炉への道は…【福島中継】
福島・双葉町で2026年6月にオープンを迎えるホテル「FUTATABI FUTABA FUKUSHIMA」の屋上から、福島テレビ・菅家ひかるアナウンサーが中継でお伝えします。
双葉町は、原発事故によりまだ町の面積の85％が帰還困難区域です。
町に暮らすのは201人と震災前の約3％にとどまっています。
復興は途上であり、新たなまちづくりは動き出したばかりです。
このホテルは住民が「ふたたび」双葉で出会えるようにという願いも込められ、地域最大級の会議室も整備されます。
隣には「復興祈念公園」が4月にオープンし、新たな交流の拠点が生まれることになります。
そして、公園から約4km離れた場所には、15年前に事故を起こした東京電力・福島第一原子力発電所があります。
“廃炉の最難関”とされる燃料デブリの取り出しが行われていますが、採取されたのはこれまでに0.9グラムで、推計される全量と比べると約10億分の1です。
国と東京電力が掲げる「2051年までの廃炉完了」は果たされるのか、これからも見届けるために、私たちは「風化」にあらがっていくことがさらに求められます。