新山千春、カスタム施した新愛車披露 約20年愛用のJeepから乗り換え「入手困難なのにすごい」「センスが光ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】タレントの新山千春が3月9日、自身のInstagramを更新。愛車を公開し、話題を呼んでいる。
新山は「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた 愛車のjeepから新しく納車したのは こちらの再再販ランクル70です！早速色々カスタムしました！ YouTubeはプロフィールからもすぐとべます」とつづり、自身のYouTubeチャンネルを更新したことを報告。
黒のボディが際立つ愛車の前で、デニムに赤いカーディガンを合わせ笑顔でポーズを決める2ショットを投稿している。「これからキャンプだったり 車中泊も使ってみたい」という新山はそのための装備を多数装着したことを紹介し「楽しみながらまだまだカスタムしていきたいと思います」と決意を記している。
この投稿に「おめでとうございます」「入手困難なのにすごい」「カスタムされたランクルかっこよすぎ」「愛車との2ショットが絵になりますね」「デニムスタイルにランクルが映えて、スタイル抜群です」「カスタムまでしちゃうなんて、センスが光ってる」「笑顔が最高に素敵で、輝いて見えます」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
