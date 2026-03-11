“国民的タレント”秋山成勲を起用！韓国バーガーキング、新商品3種を発売

韓国バーガーキングが、新商品「ガーリックプルコギ・マキシマム」3種を3月12日より発売する。

広告モデルを務めるのは、韓国で国民的タレント級の活躍を見せている格闘家の秋山成勲だ。

今回の新商品は、人気の「ガーリックプルコギワッパー」をベースに、パティの枚数に応じたラインナップで選択肢を広げている。「ガーリックプルコギ・マキシマム 2」は直火焼きパティ2枚にスライスチーズをプラス。「ガーリックプルコギ・マキシマム 3」はパティ3枚にチーズ、さらに香ばしいガーリックチップを増量。そして「ガーリックプルコギ・ワンパウンダー」は、パティを4枚も積み上げた圧倒的なビジュアルと満腹感を誇るフラッグシップモデルだ。

2023年に初登場した「マキシマム」シリーズは、その規格外の見た目とインパクトで消費者の心を掴んできた。クワトロ、まるごとエビなどに続く今回の新作も、大きな話題を呼びそうだ。

発売に合わせてユニークなイベントも開催される。「パティ連合ランキング戦」は、バーガーキングのアプリ上で最大5人までの連合を結成し、メンバーが購入したバーガーのパティ合計数を競うというもの。

新シリーズを購入するとパティ数が2倍カウントされる特典もあり、最終順位に応じて「Galaxy Watch 8」「Apple Watch 11」「AirPods 4」などの豪華景品が計186連合（最大930名）に贈られる。ランキング戦は発売日から4月12日までの約1カ月間、満19歳以上の成人を対象に行われる。

「ガーリックプルコギ・マキシマム」シリーズの単品価格は、10700ウォン（約1150円）から17500ウォン（約1880円）。8月26日まで韓国全土のバーガーキング店舗で販売される予定だ。