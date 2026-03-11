志尊淳、ドラマ「10回切って倒れない木はない」ヒロイン役のヒント告白「初めまして」「同い年」
【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の志尊淳が主演を務める、日本テレビ系新日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（4月12日スタート・毎週よる10時30分〜）の公式X（旧 Twitter）が3月11日に更新された。志尊が3月12日に解禁されるヒロイン役のヒントを明かし、話題を呼んでいる。
【写真】共演女優について爽やかに語る志尊淳
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子の純愛ラブストーリー。ドラマ「あなたの番です」（2019年）や「真犯人フラグ」（2021年）で知られる秋元康氏が企画を手がけ、困難な状況に陥って迷いながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な男女を、日本と韓国を舞台にしたオリジナルストーリーで描く。
今回、同アカウントは「河瀬桃子役は一体誰！？志尊さんのヒントをもとにぜひ推理してみてください！」「解禁は明日あさ5時！！お楽しみに」と呼びかけ、志尊の動画を公開。志尊がヒロイン・桃子を演じる人物についてのヒントを出した。
動画で志尊は桃子役の俳優について、共演経験は「ないです。初めましてでした」、年齢は「同い年」で「西の方の喋り方をする」と説明。「お会いする前はすごく雰囲気がある方なので、ミステリアスなのかな？って思っていました。（会ったら）印象と全然違ってとても気さくで和やかな方」と印象を語り、また、動物に例えるとしたら「めっちゃスタイルのいい細い大型犬」、色に例えると太陽のような「オレンジ」と表現した。
志尊のヒントを受け、ファンからは該当する女優の名前が上がったほか「誰だろう？」「ワクワク感すごい」「ヒントでわかった気がする」「同い年？予想と違うかも」「ますますわからなくなった」「解禁が待ち遠しい」「答え合わせが楽しみすぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」
◆志尊淳、ヒロイン役のヒント
◆「10回切って倒れない木はない」ヒロイン役は誰？
