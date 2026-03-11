女優・真野恵里菜が１１日までに自身のＳＮＳを更新。家族や友人と充実したプライベート時間を楽しむ様子を披露した。

真野はインスタグラムで「小学生の頃からの友達家族と一緒に成田ゆめ牧場に行って来ました」と明かし、「羊やヤギをのんびり見たり牛にエサをあげたり芝のソリ滑りを何回もやったりみんなでアイスを食べたりいちご狩りもしたりと 盛り沢山な１日でとっても楽しかった」とつづり、いちご狩りや牧場のアイスを楽しむ様子などをアップ。

続けて、「１匹の羊がトコトコやってきて立ち止まったから名札を見たら『めくってね』って書いてあって めくって見たらなんと！当日お誕生日の羊さんでした」と明かし、「みんなで『おめでと〜！』って言ったら満足したのかどこかへ行っちゃった笑」と、羊の“しおんちゃん”のショットを披露した。

そして最後に「子供たちもすぐに打ち解けて手を繋いで歩いたりたくさん一緒に写真を撮ったり この日の写真や動画を見るたびにほっこり 久しぶりに地元の友達に会えて私はものすごく嬉しかった〜！！」と充実した休日を振り返り、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「真野恵里菜さん美人さん」「お子様の手が可愛い」「エリニャンめんこい」「素敵な笑顔」「べっぴんさん」「羊さんのエピソードが面白すぎ」「友達家族との牧場でのひと時楽しんだ様で良かったです」などのコメントが寄せられている。

真野はサッカー元日本代表ＭＦ柴崎岳（鹿島）と２０１８年７月１６日、同月に結婚したことを発表。２０２４年７月には第１子を出産した。