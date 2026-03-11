【再審無罪】袴田巌さん90歳の誕生日迎える…姉･ひで子さん･93歳ら祝福｢ことしはハワイに行こう｣(静岡)
再審＝やり直しの裁判で無罪が確定した袴田巌さんが90歳の誕生日を迎え、姉･ひで子さんらが祝福しました。
（浜松市の自宅での誕生日会）
「ハッピバースデー･ディア巌さん。ハッピバースデートゥーユー。おめでとうございます」
3月10日、90歳の誕生日を迎えた袴田巌さん。浜松市内の自宅で誕生日会が開かれ、支援者からクッションやスリッパなどプレゼントが贈られました。
「いくつになったの？」
（袴田 巌さん･90歳）
「みんなで決めることなんだろうね」
「（行きたい場所は）ハワイぐらいだね」
（姉･ひで子さん･93歳）
「ハワイ行こうね。ことしはハワイに行こうよ」
午後には日課のドライブに出かけた袴田さん。最近の弟の様子について姉･ひで子さんは…。
（姉･ひで子さん･93歳）
「無罪が確定したことで安心しているところがあるね。男性恐怖症もなくなってきた。妄想の世界に入ることもだいぶなくなってきた。なるべく長く生きてもらいたいと思っている」
ひで子さんは「無罪が確定してから表情がやわらかくなった」と話しています。