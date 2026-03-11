再審＝やり直しの裁判で無罪が確定した袴田巌さんが90歳の誕生日を迎え、姉･ひで子さんらが祝福しました。



（浜松市の自宅での誕生日会）

「ハッピバースデー･ディア巌さん。ハッピバースデートゥーユー。おめでとうございます」



3月10日、90歳の誕生日を迎えた袴田巌さん。浜松市内の自宅で誕生日会が開かれ、支援者からクッションやスリッパなどプレゼントが贈られました。





（姉･ひで子さん･93歳）「いくつになったの？」（袴田 巌さん･90歳）「みんなで決めることなんだろうね」「（行きたい場所は）ハワイぐらいだね」（姉･ひで子さん･93歳）「ハワイ行こうね。ことしはハワイに行こうよ」午後には日課のドライブに出かけた袴田さん。最近の弟の様子について姉･ひで子さんは…。（姉･ひで子さん･93歳）「無罪が確定したことで安心しているところがあるね。男性恐怖症もなくなってきた。妄想の世界に入ることもだいぶなくなってきた。なるべく長く生きてもらいたいと思っている」ひで子さんは「無罪が確定してから表情がやわらかくなった」と話しています。