クルマとは別種の乗り物

1月下旬、東京都内で国産eVTOL（電動垂直離着陸機）、スカイドライブのテストフライトがありました。僕はこのジャンルのセミナー講師を務めたこともあるので、気になって会場の東京ビッグサイト駐車場で見てきました。

まず幸運だったのは、5日間の朝と昼の2回、合計10回が予定された中で、実際に飛んだのはわずか4回だったうちの1回に立ち会えたことです。それ以外は雨や風、整備を理由にキャンセルされました。



東京でテストフライトを行ったスカイドライブ。 森口将之

飛行時間は約5分。地上10mまで浮上し、ホバリングのあと、70m進んで海上へ。その後Uターンして戻ってくるというルートでした。遠隔操作による無人飛行というところもニュースでした。

その内容は、自動運転車が走りはじめた頃に近く、その程度のレベルと言えばそれまでですが、東京ビッグサイトが羽田空港の管制圏内で、さまざまな制約があったことも予想されます。

個人的には、管制圏外で自由に飛ばしたほうが、見ている人は満足できたかもしれませんが、東京都が主催した飛行実証なので、この場になったのかもしれません。

気になる音は、モーターの高周波音は聞こえなかったものの、ローターの回転音はそれなりに耳に届きます。

ただ、そのサウンドは、昔乗っていたシトロエン2CVや現在の愛機トライアンフ・ボンネビルに近かったので、欠点には思えませんでした。

それよりも気になったのは、スマートフォンを機内モードにするように言われたこと。機体から50mぐらいという近い場所にいたためだと思いますが、乗る前に体重申告やセキュリティチェックが必要であることを含め、クルマとは別種の乗り物であることを教えられました。

ロールス・ロイス・スペクターの約4倍

冒頭でeVTOLという、グローバルで通用する言葉を使い、日本でよく使われる『空飛ぶクルマ』と書かなかった理由は、これ以外にもあります。

まずは価格。2023年にスカイドライブは個人向け予約販売を開始し、第1号機の申し込みがあったことを発表しましたが、このときの報道陣とのやりとりで、150万ドル（2億円以上）という数字が明らかにされました。同じフル電動のクルマの最高峰、ロールス・ロイス・スペクターの約4倍です。



ジョビー・アビエーションのeVTOL。 トヨタ

海外のeVTOLはほとんどモビリティサービスとして使うことを想定しているので、価格は公表していません。高価であることは間違いないので、このほうがスマートだったのではないでしょうか。

ではタクシーとして乗るといくらになるか。こちらについては、今回のイベントでは当初はヘリコプター、将来はタクシーの2倍程度という話が出たようです。数年前はタクシーと同程度と言われていたので、割高に感じました。

それでも空港に急いで行きたい時など、重宝するかもしれないと思ったのですが、日本のルールでは空港のような管制圏内では管制官の指示に従わなければならず、事前予約などが必要になりそうです。

スカイドライブについては、航続距離が15kmというのも気になります。ちなみにトヨタが出資している米国ジョビー・アビエーションのeVTOLは160kmです。

ジョビーをはじめとする米英の有力機は、軍用機オスプレイにも使われているチルトローターが採用していて、巡航時はローターを前向きにすることで速度と距離を稼げることが、違いに表れているようです。

とはいえ、電気自動車では、500km以上走れても不満という人がいるわけで、ジョビーでは燃料電池を搭載することで800kmを超える機体を開発中だそうです。

eVTOLが活躍するためにある国

しかも今年、多くの人が空飛ぶクルマという言葉から連想するであろう乗り物が、発売されるのではないかと噂されています。

スロバキアのクライン・ビジョン『エアカー』がそれで、BMWの1.6リッターエンジンを搭載し、航続距離は約1000km。離着陸には滑走路が必要ですが、翼を格納すれば道路も走れます。YouTubeではテストフライトの様子も紹介されています。



スロバキアのクライン・ビジョン『エアカー』。 クライン・ビジョン

このクライン・ビジョン、最新情報では100万ドルで発売予定とのこと。空飛ぶクルマという言葉を使っている人たちは、どのような反応を示すのでしょうか。

ただ、今回の東京ビッグサイトでのテストフライトでは、この点について興味深い出来事がありました。説明を担当したスカイドライブの担当者が、空飛ぶタクシーという言葉は一切使わず、eVTOLで通していたのです。

最新状況を見て、軌道修正を図っているのであれば好感を抱きます。少しずつeVTOLやエアタクシーなど、グローバルな呼び名に移行してほしいものです。

それと個人的には、公共交通が世界トップレベルで完備した東京に、これ以上新たなモビリティを入れる必要性は薄いと思っています。それよりも日々の移動に困っている地方こそ、eVTOLを活躍させるべきではないでしょうか。

日本は国土の75％が山地であり、島の数は1万4125で世界第7位、海岸線の長さは約3万5000mで第6位です。それでいて人口は1億2000万人以上と、世界12位です。

つまり陸上移動が困難な地域が、世界トップレベルで多いのに、多くの人が暮らしています。eVTOLが活躍するためにある国ではないでしょうか。

こうした地域は、多くが過疎化や高齢化、さらには自然災害により、日々の移動すら苦労する状況にあります。だからこそ、社会目線での導入を望みたいところです。