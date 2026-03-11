【大阪】穴場！ホテルアフタヌーンティーが3800円から「ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺」

大阪・堺で見つけた、思わず二度見してしまうアフタヌーンティー。ホテルのアフタヌーンティーが、なんと3800円という驚きの価格です。しかも味はホテルクオリティで、手間暇かけて作られています。1日30食限定の「ベイサイド アフタヌーンティー」は2026年3月25日からスタート。苺スイーツやアジアンスイーツが並び、堺旧港を望むベイサイドビューで特別なティータイムを楽しめます。一足早く取材で参りました。

堺旧港を望むホテルの新アフタヌーンティー



大阪・堺のベイサイドに建つホテル「ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺」は、2026年3月25日に開業1周年を迎えます。それに合わせて、館内2階のレストランでは、待望の1日30食限定の「ベイサイド アフタヌーンティー」の提供がスタートします。

大きな窓の向こうには堺旧港の景色が広がり、ヨットハーバーを眺めながらゆったりとティータイムを楽しめるのが魅力。港町ならではの開放感のある景色の中で、特別なアフタヌーンティーを味わえます。

宝箱から選ぶシークレットスイーツ



このアフタヌーンティーでまず目を引くのが｢シークレットトレジャー｣です。

3つの宝箱が運ばれてきて、その中から好きな1つを選びます。蓋を開けるまで中身がわからない、ちょっとしたサプライズ演出です。

中には焼き菓子と苺を使ったスイーツが入っており、宝箱を開ける瞬間も楽しめる仕掛け。思わず写真を撮りたくなる、遊び心のある一皿です。

苺スイーツが並ぶ3段スタンド



開業1周年を記念して登場する「ベイサイド アフタヌーンティー」は、美しい3段スタンドで提供されます。

苺の杏仁豆腐、エッグタルト、レーズンスコーン、苺のショートケーキ、スフレチーズケーキ、ヘーゼルナッツチョコレートケーキなど、苺を中心としたスイーツが華やかに並びます。

ラズベリーとピンクペッパーのオペラなど、見た目も美しく、ピンクペッパーの刺激がアクセントになったスイーツも楽しめます。

さらに嬉しいのが、焼き立てで提供されるフレンチトースト。外は香ばしく中はふんわりとした食感で、温かいスイーツとして楽しめる一品です。

～提供メニューはこちら～

〈シークレットトレジャー〉

・焼き菓子と苺 ※3つの宝箱よりお一つお選びください。

〈スイーツ〉

・苺の杏仁豆腐

・エッグタルト

・レーズンスコーン

・苺の抹茶チョコ付け

・苺のショートケーキ

・ヘーゼルナッツチョコレートケーキ

・スフレチーズケーキ

・ラズベリーとピンクペッパーのオペラ

・焼き立てフレンチトースト

春らしい食材を使ったセイボリー

セイボリーも季節感のあるメニューが揃います。

チキンと新玉葱のトルティーヤ、ホタル烏賊と春キャベツとオレンジ、筍のフラン、苺とモッツァレラ、生ハムなど、スイーツの合間に楽しめる料理が並びます。

野菜の梅肉和えとしらすなど、さっぱりとした味わいの料理もあり、最後まで飽きずに楽しめる構成です。

〈セイボリー〉

・チキンと新玉葱のトルティーヤ

・ホタル烏賊と春キャベツとオレンジ

・筍のフラン

・苺とモッツァレラ、生ハム

・野菜の梅肉和えとしらす

紅茶13種類がフリーフロー

ドリンクは紅茶を中心に、コーヒーなども用意されています。

ドーセット発祥の地・香港をルーツとするブレンドティーをはじめ、世界三大銘茶の一つといわれる中国紅茶の祁門（キームン）、アッサムやダージリンなどの定番紅茶、アールグレイやモロッカンミントなどのフレーバーティーも揃います。

紅茶はフリーフローで、180分間ゆったりとティータイムを楽しめます。

〈ドリンク〉

・コーヒー

・紅茶13種類（セルフステーション）

ラプサンスーチョン

キームン

暴暴茶

イングリッシュブレックファースト

アールグレイ

アッサム

ダージリン

モロッカンミント

アップル＆ブラックベリー

レモン＆ジンジャー

デカフェセイロン

デカフェアールグレイ

トリュフポテトの追加メニュー

オプションメニューとして「ポテトフライ トリュフの香り」（800円）も用意されています。トリュフの香りがふわっと広がるポテトは、甘いスイーツの合間につい手が伸びてしまう一品。

筆者も思わず手が止まらなくなるほど気に入ったメニューです。

〈オプションメニュー〉

・ポテトフライ トリュフの香り \800

ホテルアフタヌーンティーが3800円



料金は1人3,800円。ホテルのアフタヌーンティーとしては利用しやすい価格です。1日30食限定の完全予約制で、17時以降はアルコールのフリーフロー付きプラン（5,800円）も用意されています。

堺旧港を望むベイサイドのロケーションも魅力。大阪市内から電車で約10分とアクセスも良く、新しいアフタヌーンティースポットとして注目を集めそうです。

ベイサイド アフタヌーンティー詳細



期間：2026年3月25日～2026年6月30日

時間：11:00～20:30(180分制)

料金：1名 3800円／アルコールフリーフロー付き(17時以降～最大3時間) 5800円

オプション：ポテトフライ トリュフの香り 800円

提供場所：2F レストラン

予約：完全予約制 (前日15時まで)

開催場所：ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺

住所：大阪府堺市堺区大浜北町3-1-1

電話：072-260-4096

アクセス：南海本線 堺駅 徒歩約5分／なんば駅から電車で約10分