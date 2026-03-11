椙山女学園大客員教授でジャーナリストの安藤優子氏（67）が10日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。報道の現場で感じたガラスの天井について語った。

この日のテーマは女性のキャリアを阻む“ガラスの天井”。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「ガラスの天井を感じるなってこと安藤さんとかございましたか？」と聞くと、安藤氏は「ございます、ございます」と即答した。

「報道の仕事に入ったのが40何年も前じゃないですか。報道って男というかおじさん一色なんですよ。“なんで女性がニュースなんかやるんだよ。政治・経済を語るのは男たちなんだよ”って。司会者はメインは男性で女性はアシスタント。“何をしたらいいんですか？”って言ったら、“何を言われてもうなずけ”って言われた」と明かした。スタジオから驚きの声が上がると、安藤氏は真剣な表情で「本当ですよ」と訴えた。

上田は「安藤さんたちがガラスの天井と言われるものをぶち破って変えてくれた気もする」と安藤氏の功績を称えると、安藤氏は「凄くハレーションが起きる。“なんでお前、この現場にいるの”とか」と回想。「私も本当に物知らないで国会にテニスラケット持って行っちゃった」とぶっちゃけて笑いを誘うと、上田は「それは男性女性関係ないですよ」とツッコんだ。