11日で東日本大震災から15年です。災害時に命を守るためにクイズを通して大切な知識を覚えて頂きたい「防災クイズ」のコーナーです。防災士の資格を持つ前田唯アナウンサーです。

【写真を見る】【防災クイズ】自主防災組織が結成されている地域に住んでいる世帯の割合は？（1）岡山約45%香川約50%（2）岡山約60%香川約70%（3）岡山約90%香川約95%

災害が発生した直後の避難誘導や、その後の避難所の運営などで大きな役割を果たすのが、近隣住民の協力・いわゆる「共助」だと言われています。その鍵となってくるのが、自主防災組織です。自主防災組織とは、地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識に基づき自主的に結成する防災組織のことです。そこで、きょうの問題です。自主防災組織が結成されている地域に住んでいる世帯の割合を示す数字を活動カバー率といい、全国では85.9%です。さて、岡山・香川の活動カバー率は何%でしょうか？（1）岡山約45%香川約50%（2）岡山約60%香川約70%（3）岡山約90%香川約95%みなさんはわかりますか？

答えは？

防災クイズ、問題は、災害時に地域住民が協力して的確に行動するために結成する「自主防災組織」についてです。全国の活動カバー率は85.9%ですが、岡山・香川の活動カバー率は（1）、（2）、（3）のうちどれでしょうか。

（前田）正解は（3）です。岡山が約90%・香川が約95%と、どちらも平均を超えているんですね。2025年版の消防白書によりますと、全国で最も割合が高いのは兵庫県で98%で、香川県は97.5パーセントと全国3位、岡山県は89.3パーセントでした。

香川県が高い理由は？

香川県が高い理由の一つとして、香川県によりますと、2006年に「香川県防災対策基本条例」を施行して以降、自主防災組織の結成や活動の促進に取り組んできたことで、また岡山県は、2017年の西日本豪雨以降組織率が高まったということです。では、その自主防災組織とはどんなものなのか、取材してきました。

自主防災組織の役割とは？

先月、岡山市北区の旧内山下小学校で行われた内山下・深柢地区の合同防災訓練です。この地区では、毎年訓練を実施。こういった訓練を通して地区の住民同士の顔の見える関係を構築をしているということなんです。

お互いを知っていれば、いざ災害が起きた時にご近所さん同士でスムーズに助け合 うことができる・「共助」ができる地域になるというわけですね。また住民同士で防災意識を高め合うこともできます。



（深柢地区連合町内会長 飛岡宏さん）

「災害が起きた時に、どういう行動をとるかということを、日ごろから話し合う、考えるということを一番の目的として災害訓練や避難訓練を行っている」

近年は、地域の繋がりが希薄になってきていると言われていますが、災害時の地域の繋がりは重要になってきます。RSKのホームページ「つながる防災の輪プロジェクト」では、このようなクイズのほか、命を守るためのさまざまな情報を掲載しています。ぜひ一度、アクセスしてみてください。防災クイズでした。