「えみるの狂気に震える…」「梅田さん、もはやホラー！」「略奪奪婚」第10話でえみるが崩壊！中村ゆりかの怪演が話題
「えみるの狂気に震える…」「愛らしい弱さと常軌を逸した様…このギャップを見事に演じ分ける中村ゆりかはやっぱりスゴイ！」「梅田さん、もはやホラー！」とSNSで話題。
3月10日（火）に放送した、ドラマチューズ！「略奪奪婚」（主演：内田理央×伊藤健太郎×中村ゆりか）第10話。
【動画】ついにえみるが崩壊！「略奪奪婚」第10話
一人の医師・司（伊藤健太郎）を巡り、元妻・千春（内田理央）、妻・えみる（中村ゆりか）、愛人・梅田（川島鈴遥）の愛憎劇がいよいよ佳境！
“不妊”という現実から始まった4人の関係が裏切りと復讐の連鎖を生み、それぞれの女性が抱える心の闇が浮き彫りに。
第10話では、司・えみる夫婦が崩壊へと向かう“衝撃的な展開”が描かれた。
えみるにクリニックを辞めるよう仕向けられ、自暴自棄になった司の愛人・梅田は、千春のもとを訪ね、「司が無精子症だ」と告げる。
「司さん、無精子症だって分かってからは、私とセックスするときはゴムなしでするようになって…。私たち、お付き合いしていたんです。家に来る度、激しく私を抱くんです。あんなにしたのにできなかった…当然ですよね、精子が無いんだから！ そしたら、奥様が妊娠！ 笑っちゃう！」と、狂気の沙汰で千春に迫る梅田。
「司さんだって私に癒やしを求めていたし、欲情のはけ口だって、奥さんじゃなくて私だった。私は側にいられるだけで良かったのに！！！」
梅田は“捨てられた者”同士、「えみるに復讐しよう」と持ちかけるが、千春は「一緒にしないで！！」と梅田を追い返す。
SNSでは、「梅田さん、やばすぎ」「寝れない…もはやホラー！」などの声が。
怒りを抑えきれない梅田は、閉院後の院長室に向かい、司とえみると対峙。
「パパがいなきゃ何もできないメンヘラ女が！ いきがってんじゃねぇよ！！」。
梅田はえみるに激しくつかみかかり、2人は修羅場を迎えるが、司に制止されてしまう。
最後に梅田は「先生が愛しているのは、前の奥さんの千春さんだけよ！」と吐き捨て、妊娠しているえみるを突き飛ばすのだった――。
◆
梅田の言葉が忘れられず、憤慨したえみるの矛先は千春へ。父親の権力を使って千春の仕事を奪い、さらに千春を待ち伏せする。
「いつまでも司くんの周りをうろつくな！ 子どもも産めなかった負け犬のくせに！」
えみるはそう言い放ち、去って行くのだった。
司とえみるに改めて憤りを感じた千春は、司に“ある郵便物”を送りつけ…。
SNSでは、「最終回まであと2回、誰か1人でも幸せになるといいんだけど…」「この回の配信のサムネがやばいwww」との声が。
3月17日（火）深夜0時30分放送、第11話の予告では、司に刃物を向けるえみる、えみると千春が激しくつかみ合い、馬乗りになるシーンも！
第10話が見たい方は、今すぐTVerへ！
3月10日（火）に放送した、ドラマチューズ！「略奪奪婚」（主演：内田理央×伊藤健太郎×中村ゆりか）第10話。
【動画】ついにえみるが崩壊！「略奪奪婚」第10話
一人の医師・司（伊藤健太郎）を巡り、元妻・千春（内田理央）、妻・えみる（中村ゆりか）、愛人・梅田（川島鈴遥）の愛憎劇がいよいよ佳境！
“不妊”という現実から始まった4人の関係が裏切りと復讐の連鎖を生み、それぞれの女性が抱える心の闇が浮き彫りに。
第10話では、司・えみる夫婦が崩壊へと向かう“衝撃的な展開”が描かれた。
えみるにクリニックを辞めるよう仕向けられ、自暴自棄になった司の愛人・梅田は、千春のもとを訪ね、「司が無精子症だ」と告げる。
「司さんだって私に癒やしを求めていたし、欲情のはけ口だって、奥さんじゃなくて私だった。私は側にいられるだけで良かったのに！！！」
梅田は“捨てられた者”同士、「えみるに復讐しよう」と持ちかけるが、千春は「一緒にしないで！！」と梅田を追い返す。
SNSでは、「梅田さん、やばすぎ」「寝れない…もはやホラー！」などの声が。
怒りを抑えきれない梅田は、閉院後の院長室に向かい、司とえみると対峙。
「パパがいなきゃ何もできないメンヘラ女が！ いきがってんじゃねぇよ！！」。
梅田はえみるに激しくつかみかかり、2人は修羅場を迎えるが、司に制止されてしまう。
最後に梅田は「先生が愛しているのは、前の奥さんの千春さんだけよ！」と吐き捨て、妊娠しているえみるを突き飛ばすのだった――。
◆
梅田の言葉が忘れられず、憤慨したえみるの矛先は千春へ。父親の権力を使って千春の仕事を奪い、さらに千春を待ち伏せする。
「いつまでも司くんの周りをうろつくな！ 子どもも産めなかった負け犬のくせに！」
えみるはそう言い放ち、去って行くのだった。
司とえみるに改めて憤りを感じた千春は、司に“ある郵便物”を送りつけ…。
SNSでは、「最終回まであと2回、誰か1人でも幸せになるといいんだけど…」「この回の配信のサムネがやばいwww」との声が。
3月17日（火）深夜0時30分放送、第11話の予告では、司に刃物を向けるえみる、えみると千春が激しくつかみ合い、馬乗りになるシーンも！
第10話が見たい方は、今すぐTVerへ！