米ツアー11勝 レクシー・トンプソンが結婚式のキス写真公開、女子プロ仲間やファンから祝福続々
米国女子ツアー11勝、日本でもメジャー大会「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」で優勝を飾っているレクシー・トンプソン（米国）が自身のインスタグラムを更新。昨年1月1日に婚約を発表したマックス・プロポスト氏と結婚式を挙げたことを投稿した。
【写真】レクシー・トンプソンとプロポスト氏、幸せいっぱいの熱いキス！
「この魔法のような日を一緒に祝ってくれた皆様、そしてこの瞬間をとても美しく撮影してくれた素晴らしいフォトグラファーと彼女のチームに、心から感謝します」「私たちは永遠にこの瞬間を大切にします」と幸せそうに結婚式を振り返った。投稿では白い花で美しく飾られた白いガゼボの前に立つ2人や、参列者たちの前でプロポスト氏がトンプソンを抱き寄せると熱いキスをする姿、緑に囲まれた小路を2人で歩きながらトンプソンだけが笑顔で振り返った写真などが公開された。この投稿を見たリディア・コ（ニュージーランド）は「とても素敵！ おめでとう」、モーガン・プレッセル（米国）は「すごく綺麗!! ゴージャスな写真ね!!」と祝福。多くのファンからも「おめでとう！ 最高に綺麗だよ！」「最も素晴らしい花嫁だ!!」「永遠に祝福すべき価値のある瞬間だ」などのお祝いコメントが続々と寄せられていた。トンプソンは米ツアーが誇る美しき飛ばし屋。2007年の「全米女子オープン」では当時の史上最年少となる12歳4カ月で予選を突破し、“天才少女”として脚光を浴びた。15歳でプロ入りをすると、14年の「クラフト・ナビスコ選手権」でメジャー大会を制覇するなど、順調に勝ち星を重ねてきた。24年5月には同年を最後にツアーへのフルタイム参戦からは引退することを発表した。それでも昨年はツアー唯一のペアマッチ「ダウ選手権」でメーガン・カン（米国）と組んで2位に入るなど、13試合に参戦し好成績を残している。
