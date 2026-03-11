¸Å¹¾ºÌ²Â¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê°ÂÄê´¶¡ª ÈëÌ©¤Ï¡È¥Î¡¼¥³¥Ã¥¯¡É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤LPGA¡×¤Ç16°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸Å¹¾ºÌ²Â¡£¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Éð´ï¤ÎÈà½÷¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÆî½¨¼ù¤¬Ê¬ÀÏ¡£²æ¡¹¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥Î¡¼¥³¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¡ª ¸Å¹¾ºÌ²Â¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÏ¢Â³¼Ì¿¿¤Î¤É¤Î¥³¥Þ¤ò¸«¤Æ¤âÌµÍý¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤Û¤Ü¥Î¡¼¥³¥Ã¥¯¤ÇÂÎ¤Î²óÅ¾¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¤ÏÂÎ¤òÁ°·¹³Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ë²ó¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤âÌµÍý¤ËÂÎ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÊü¤êÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Î²óÅ¾¤Ç¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤Î¥¢¡¼¥à¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤êÈôµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ×ÁÇ¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Çº¸¸Ô´ØÀá¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢±¦¹ø¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤êÈô¤Ð¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÂÎ½Å°ÜÆ°¤ä¥Õ¥§¡¼¥¹¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÆ°¤¤â¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÆ¸½À¤¬¹â¤¯¡¢È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¹¾Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Î¡¼¥³¥Ã¥¯¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿¼¤¯Âç¤¤Ê¥È¥Ã¥×¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤¬¾®¤µ¤¤¿Í¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÎ¤ò²ó¤¹´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤ëºÝ¤Ï¡¢º¸¸ª¤òÈôµåÀþ¸åÊý¤Ë²¡¤¹¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¤è¤ê¤âÀè¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÄã¤¯Ä¹¤¯°ú¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤à¤Ë¤Ï¡¢º¸¼ê1ËÜ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥¢¥óÁÇ¿¶¤ê¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥§¡¼¥¹Â¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¤òÃÖ¤¡¢±¦ÂÁ°¤Þ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¸åÊý¤Ø²¡¤¹Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Å¤¤¤â¤Î¤ò¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼êÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º¸¸ª¤«¤éÏÓÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¼ó¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÏÆ°¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥È¥Ã¥×¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¼êÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢±¦¥ï¥¤òÄù¤á²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÃ¶¡¢±¦ÏÓ¤Î°Õ¼±¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢º¸¼ê¤ò¹â¤¯±ó¤¯¤Ø¾å¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¼¤¯Âç¤¤Ê¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¢£¸Å¹¾ºÌ²Â¤Õ¤ë¤¨¡¦¤¢¤ä¤«¡¿ 2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Î¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ç»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¡£24Ç¯7·î¤Ë¡Ö¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡¦¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¡×¤ÇÆüËÜÀª4¿ÍÌÜ¤Î³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥óºÇ¾¯Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥Ù¥¢¥È¥í¥Õ¥£¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÉÙ»ÎÄÌ½êÂ°¢£²òÀâ¡§Æî ½¨¼ù¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¼ç¤È¤¹¤ë»ØÆ³Ë¡¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÎëÌÚ°¦¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³ô¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥é¥¦¥È½êÂ°¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡ü»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ö»³²¼ÈþÌ´Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´°àú¥ª¥ó¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤É¤¦ºî¤ë¡© ¿¿»÷¤ò¤·¤è¤¦¤È¥À¥¦¥ó¤Î·Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤!?¡×¤Ç¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
