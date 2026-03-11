え…観戦無料！？ 世界の強豪が集まる大会の驚き“太っ腹情報”【インターナショナルシリーズ日本大会の見どころ】
アジアから世界へ―。男子ゴルフのアジアンツアーが、LIVゴルフとの契約により2022年から開催している『インターナショナルシリーズ』が、今年も4月からスタートする。シリーズ終了後のポイントランク上位選手には、来年のLIVゴルフ出場権が付与されるが、その“今季開幕戦”を務めるのが、4月2〜5日に千葉県のカレドニアンGCで開催される日本大会。その見どころを、テーマを絞り紹介する。今回は“超お得”な情報を。
〈スイング写真〉浅地洋佑が大幅チェンジ！ 復活の要因は右ヒジだった
◇賞金総額200万ドル（約3億円）の高額大会は、フィールドに多くの実力者が顔をそろえる。海外勢はもちろん、日本からも今季LIVゴルフでプレーする浅地洋佑や、18、19年と2年連続で日本ツアー賞金王に輝いた今平周吾、昨季、日本人として初めてアジアンツアー年間王者に輝いた比嘉一貴らが出場。ハイレベルな戦いが見られること必至だ。そんな熱戦を、ギャラリーとして現地で観戦することももちろん可能。そしてここに“耳より情報”がある。大会初日（2日）と2日目（3日）は、なんと誰でも入場が無料なのだ！ すでにチケットも発売が開始されており、購入サイトの『アソビュー！』で事前に押さえておけば、あとは現地に向かうだけ。無料観戦が楽しめる。3日目、最終日は各日5000円となっているが、4歳未満の子どもは4日間無料とあって家族連れでの観戦も楽しめそう。大会としても多くの日本人ギャラリーの盛り上げに期待している。シリーズ通算2勝を挙げているピーター・ユーライン（米国）、リチャード・T・リー（カナダ）、ミゲル・タブエナ（フィリピン）といったLIV勢や、2024年「アジア太平洋アマ選手権」優勝のディン・ウェンイー（中国）も参戦。ジョン・キャトリン（24年）、シファン・キム（22年）、ジャズ・ジェーンワタナノンド（19年）、キラデク・アフィバーンラト（13年）など歴代の年間王者たちも参戦。ぜひ、その迫力を会場で体感してみてはいかがだろうか？
