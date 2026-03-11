鶴岡果恋が沖縄で猫といちゃいちゃ 後藤未有は「ねこになりたい」とファンの気持ちを代弁
鶴岡果恋が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアーの開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」に参戦するため沖縄に滞在していた鶴岡が、試合の合間に出会った「沖縄の猫さん」とのリラックスタイムを投稿した。
【動画】鶴岡果恋が「沖縄の猫さん」といちゃいちゃ
1枚目は海の見えるテラスに気持ちよさそうに寝転がる猫の横にしゃがみ、そっと手を出す鶴岡の写真。そして2枚目は優しく触れると歩き出した猫だったが、腰のあたりをポンポンと叩くと、その場に座り込む様子を動画で捉えていた。この投稿を見た後藤未有は「ねこになりたい。って思ってる人たくさんいると思うから代表して言っとくね」とファンの気持ちを代弁すると、鶴岡は「そしたら私も猫になりたい」、後藤は「未有も猫になりたい。かれんちゃんの。笑」と、不思議なやり取りを交わしていた。ファンからも「ナチュラル猫カフェと鶴カレさん」「カレンちゃんのところに寄ってくるね」「ネコの好きなトントン、上手ですね！」など、楽しそうにコメントを寄せていた。開幕戦では惜しくも1打差で予選通過を逃した鶴岡だったが、次戦は12日に開幕する「台湾ホンハイレディース」に参戦する。昨年は2位が2回あったが、今年こそ初優勝を目指す戦いがいよいよスタートした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
