将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメントが3月11日に開幕。1回戦で、羽生善治九段（55）と阿久津主税八段（43）が対局中を行なっている。16名で争われるトーナメントを勝ち抜き、藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を手にするのは誰か。

【映像】羽生九段VS阿久津八段 注目の一戦

羽生九段は、棋聖獲得通算16期で永世棋聖の資格も保持している。予選はシードで、本局が今期初戦となる。一方、阿久津八段は二次予選を突破し10年ぶり4回目の決勝トーナメント進出を決めた。両者の公式戦での対戦は全19局で、羽生九段が18勝1敗と大きく勝ち越している。通算20戦目となる本局を制するのはどちらか。

注目の一戦は、振り駒で羽生九段の先手番に決定。羽生九段が早々に変化球を投げて阿久津八段に揺さぶりをかけた。相掛かりの出だしから、羽生九段はどのような構想を描いているのか。今後の展開から目が話せない。

持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

羽生善治九段 たんぱく質スペシャルボウル

阿久津主税八段 ダブルかけ（日替わり&山椒ポークカレー）

【昼食休憩時の残り持ち時間】

羽生善治九段 3時間7分（消費53分）

阿久津主税八段 3時間13分（消費47分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）