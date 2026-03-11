11日（水）午後も晴れるところが多いでしょう。関東甲信や静岡ではにわか雨やにわか雪も。

＜11日（水）の天気＞

日本付近は高気圧に覆われて、全国的に日差しが届いています。日差しのわりにヒンヤリとした空気になっていますが、花粉は非常に多く飛びそうです。午後は静岡や山梨、神奈川あたりでにわか雨やにわか雪の可能性があります。空模様の変化にご注意ください。夜以降は北海道オホーツク海側で雪が降り出す見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より寒さは和らぎますが、この時期らしい冷たい空気になるでしょう。札幌 4℃（＋1）、仙台 9℃（＋1）、新潟 8℃（＋1）、東京 12℃（＋4）、名古屋 13℃（＋1）、大阪 12℃（＋1）、鳥取 11℃（＋3）、高知 15℃（＋3）、福岡 15℃（＋2）。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

12日（木）も日差しがありますが、沖縄は雨が降る見込みです。九州でもにわか雨がありそうです。13日（金）は山陰で雨や雪が降り、各地で寒くなるでしょう。14日（土）以降は晴れて暖かくなりそうです。

■北日本・東日本12日（木）も晴れるところが多いですが、北海道オホーツク海側では大雪のおそれがあります。13日（金）は北陸で雪が降り、関東沿岸では冷たい雨が降る見込みです。東京の最高気温は11℃と、冬の寒さになりそうです。14日（土）以降は太平洋側を中心に晴れて暖かくなるでしょう。15日（日）は北日本や北陸で雨や雪が降りそうです。気温が高いため、北日本でも湿った雪やみぞれになる見込みです。来週は東京で桜の開花発表があるかもしれません。