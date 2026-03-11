超ときめき宣伝部、「合算アルバム」1位 自己最高の週間PTを記録【オリコンランキング】
結成10周年を迎えた6人組アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）の最新アルバム『ときめきえがお』が、11日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、『ときめく恋と青春』（2024年2月5日付）以来、自身通算2作目の1位を獲得した。
【動画】超ときめき宣伝部「画面越しのエンジェル」MV
前作『ときめきルールブック』の（2024年12月16日付）の週間5.4万PT（54,186PT）を超え、自己最高週間ポイント8.6万PT（86,458PT）を記録した。
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも自己最高初週売上で1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠を達成した。
「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキングとなる。
そのほか、7人組ガールズグループ・HANAの1stアルバム『HANA』が、週間2.9万PT（28,680PT）で2週連続2位にランクイン。本作は同日付「オリコン週間アルバムランキング」で6位、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では4位にランクインした。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞
【動画】超ときめき宣伝部「画面越しのエンジェル」MV
前作『ときめきルールブック』の（2024年12月16日付）の週間5.4万PT（54,186PT）を超え、自己最高週間ポイント8.6万PT（86,458PT）を記録した。
「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキングとなる。
そのほか、7人組ガールズグループ・HANAの1stアルバム『HANA』が、週間2.9万PT（28,680PT）で2週連続2位にランクイン。本作は同日付「オリコン週間アルバムランキング」で6位、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では4位にランクインした。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞