ホワイトデーを前に、色とりどりのクッキー缶や製法にこだわる焼き菓子を集めたイベントが熊本市の鶴屋百貨店で始まりました。

【写真を見る】個性で勝負！「クッキー百菓店」始まる 贈り物にも、自分へのご褒美にも 熊本市・鶴屋百貨店

見るだけで楽しくなるような、個性豊かな容器に詰められたクッキーの数々。

鶴屋百貨店で始まったイベント会場には、初登場の16ブランドを含む57のブランドのクッキーが揃いました。

英国紅茶の茶葉を使ったクッキー「ON SUGAR」の「Brew Tea COOKIE BOX」は、缶を開けた瞬間に豊かな香りが広がります。

“夜に食べるクッキー”をテーマにした「hannoc」の「L’heure bleue」は、パティシエが素材を厳選し、甘さとカロリーを抑えた仕上がりだといいます。

この他、肉や卵など動物性の食品を口にしないヴィーガンに対応したクッキーなど、この会場限定の商品も並びます。

近年は、贈り物としてだけでなく、自分へのご褒美として購入する人も多いということです。

「クッキー百菓店」は3月17日までです。