３月１１日朝、大阪市北区の幹線道路で地下に埋設されていた下水工事用の巨大な金属製のパイプが、地面から十数ｍにわたり突き出しているのが見つかりました。

ＪＲ大阪駅からも近い大阪・北区の交差点では、直径５ｍほどの巨大な銀色のパイプが道路からせり出しています。

パイプは一時、道路の上を走る高架に当たりそうな高さまで迫っていましたが、今は少し下がっています。

このパイプは本来はここにはないもので、下水道工事用に地中に埋設されていたものでした。

午前７時前に警察に通報がありました。パイプは直径５ｍ、長さ３０ｍあるということです。

工事を担当する大阪市建設局が現在パイプが突き出た原因などについて調査しています。

（通りかかった人）

「急に（柱が）出てきたってことですよね。そんなことがあるんですね。こわいです」

「（この道は）人の往来が多いので、できれば早いうちに解消してくれるとうれしい」

この影響で現在、新御堂筋の鶴野町北交差点から堂山町の交差点までと、新御堂筋の高架部分の豊崎出口から南側が通行止めとなっていて、解除の見込みは立っていません。