『刀剣乱舞』ミュージカル最新公演ダイジェスト映像公開 「髭切 単騎出陣」三浦宏規「大きな愛に支えられていた」【コメント全文】
大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」（DMM GAMES／NITRO PLUS）を原案とした、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの最新公演、ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣 〜夢幻泡影〜のダイジェスト映像が公開された。あわせて、6日に大阪公演を終えた髭切役・三浦宏規のコメントが到着した。
【舞台写真】勇ましさと優雅さをあわせ持つ『刀ミュ』髭切 単騎出陣の様子
2月27日に大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホールにて開幕した本作は、刀剣男士・髭切による初の単騎出陣。公開された映像は、髭切自らが語り手となり、物語の流れの中で次々と役柄を自在に行き来しながら演じ分けるミュージカルと、華やかなライブでの二部構成のうち、1部：ミュージカル部分の初日公演配信ダイジェスト動画となる。
12日より上演される東京・パルテノン多摩 大ホール公演では、18日午後1時公演、午後6時公演のライブ配信（見逃し配信付き）を予定しており、パソコンやスマートフォン、テレビ画面でリアルタイムに公演を観ることができるほか、18日の大千秋楽公演は、全国の映画館でのライブビューイングも実施される。
■髭切役 三浦宏規
髭切1振りでの初の単騎出陣ということで、幕が開くまでは新作ならではの不安もありましたが、お客様がお越しくださったことで最後のピースが埋まり、大きな力を受け取って、大阪公演を無事終えることができました。
今回の公演は、“独り本公演”に挑むような気持ちで出陣していて、キャスト、スタッフ全員が良い作品を作るという努力を惜しまず、1回1回の公演に懸ける強い想いで繋がっていることを感じます。全セクションの皆様からの熱意と愛情を一身に受け、日を追うごとに疲れは溜まるはずなのに、皆どんどん楽しそうに生き生きとしていくのがうれしくて、こんなに大きな愛に支えられていたんだということを”単騎”だからこそ改めて実感しました。お客様の「楽しもう！」という熱い意気込みも客席からひしひしと伝わってきて、エネルギーをいただきましたし、駆け付けてくださった刀剣男士キャストからも力づけてもらいました。
東京公演もたくさんの方に届けられるよう頑張りますので、ぜひ刀剣男士キャストの皆にも観てもらえたらうれしいです。刀ミュの物語が一つの区切りを迎えようとしている今、ここまで支えてくださった全ての方々への感謝を胸に、悔いのないよう残りの公演を全身全霊で演じきりたいと思います。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
