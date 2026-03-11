【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 4−0 ベトナム女子代表（日本時間3月10日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】危険タックルで大転倒→頭を強打（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF北川ひかるが、相手のタックルを受けて大転倒。受け身ができずに頭部を打ち付けると、座り込む姿にファンも心配の声を寄せた。

2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目指すなでしこジャパンは日本時間3月10日、AFC女子アジアカップ2026のグループC第3節でベトナム女子代表と対戦。3トップを構成したFW植木理子、FW藤野あおば、FW浜野まいか、そして途中出場のFW清家貴子のゴールで4−0の大勝を収め、3戦全勝のグループ首位で準々決勝進出を決めた。

しかし、1点リードで迎えた42分には、左SBで先発した北川にアクシデントが発生していた。MF谷川萌々子とのワンツーで抜け出した北川は、そのまま敵陣の左サイド深くまで侵入。すると、阻止しに来たDFチャン・ティ・ズエンの強烈なスライディングを受け、咄嗟にかわそうとしたものの体勢を崩して転倒してしまう。そのまま頭を抱えながら倒れ込んでしまった。

リプレイ映像を見ると、相手の左手が身体に当たっており、バランスを崩した北川は上手く着地できず、受け身を取れないまま後頭部を地面に打ち付けていた。非常に危険なプレーで、日本のニルス・ニールセン監督は立ち上がってファウルを主張したが、ベトナムのゴールキックで処理された。

その場に座り込んだ北川は、駆けつけたメディカルスタッフと会話しながら状態を確認。苦しい表情を見せながらも凛とした表情で遠くを見つめ、スタッフとも「大丈夫、大丈夫」と話した後、立ち上がって一度はピッチの外へ。その後、プレーを再開した。

交代枠が6になり脳震盪プロトコルが有力

このシーンは試合を見守るファンも反応。SNSでは「無理しなくていいぞ」「頭打ったな」「大丈夫か…」「脳震盪が心配。大したことありませんように」など状態を懸念する声が寄せられた。

しかも北川は、アディショナルタイムに入った45＋2分にも、自陣コーナー付近で後方から相手選手に体当たりを食らってコーナーフラッグに激突する一幕も。痛みを堪えながら立ち上がってプレーしたものの、ハーフタイムで交代となった。

なお、日本はこの試合で6人の交代枠を使っている。現行ルールだと、基本の交代枠は5人だが、脳震盪の疑いがある選手がいた場合は交代枠追加が認められている。北川にはこの「脳震盪プロトコル」が適用されたと見られる。

なでしこジャパンは日本時間3月15日の準々決勝でフィリピン代表と対戦するが、北川は欠場の可能性もありそうだ。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

