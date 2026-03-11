「15年間、娘と会えない日」6歳娘を亡くした母は今も面影探し…大震災で“最多”犠牲者数　宮城・石巻市

東日本大震災の発生から11日で15年です。

この震災では2025年、新たに岩手・山田町に住んでいた当時6歳の女の子の身元が判明して、死者は1万5901人になり、今もなお2519人の行方がわかっていません。

宮城・石巻南浜津波復興祈念公園から仙台放送・堤勇高アナウンサーが中継でお伝えします。

被災した自治体の中で、石巻市は震源地から最も近く、死者、行方不明者の数も最多となっています。

公園内にある慰霊碑には、石巻市内で犠牲となった3705人の名前が刻まれています。

11日は平日ですが朝から多くの人が訪れ、祈りを捧げています。

母親と息子を亡くした人は「悲しみはずっと癒えないけど、頑張って生きていかなきゃいけないとずっとこの15年思っていた」と話します。

復興祈念公園がある南浜地区には2011年3月11日、揺れが起きてから58分後に津波が襲い、街をのみ込みました。

かつて南浜には住宅が立ち並び、5000人ほどが暮らしていました。

しかし、地区の住民の1割にあたる500人以上が犠牲となっています。

当時この場所で6歳の娘を亡くされたお母さんは、「この15年は言葉では言い表せないけど、15年間、娘と会えない日が続いただけです」と話しています。

15年というと「節目」との言葉が多く使われますが、大切な人を失った悲しみに「節目」はないと感じます。