King ＆ Prince永瀬廉「ベツコミ」で“顔面国宝”ビジュアル披露 愛・日常・仕事を41の質問で深堀り
【モデルプレス＝2026/03/11】King ＆ Princeの永瀬廉が、3月13日発売の「ベツコミ」4月号（小学館）の巻頭グラビアに登場。“顔面国宝”なビジュアルを披露する。
【写真】キンプリ永瀬、美人女優と3度のキス
3月27日公開の映画「鬼の花嫁」でW主演を務める永瀬が、同誌に登場。巻頭グラビアは「永瀬廉に抗えない。」というテーマ通り、抗えない永瀬の魅力溢れるショットが満載だ。「永瀬廉をスキャンする41のしつもん」では、映画のことはもちろん、【愛】【日常】【仕事】の項目に分けて、永瀬の内面を深掘りする41の質問でインタビュー。読めば永瀬への解像度があがる内容となっている。
表情豊かな永瀬の9つの表情と美麗な4ショットを収めた厚紙ピンナップもついてくる。（modelpress編集部）
「ベツコミ」4月号
3月13日（金）発売
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ永瀬、美人女優と3度のキス
◆永瀬廉「ベツコミ」登場
3月27日公開の映画「鬼の花嫁」でW主演を務める永瀬が、同誌に登場。巻頭グラビアは「永瀬廉に抗えない。」というテーマ通り、抗えない永瀬の魅力溢れるショットが満載だ。「永瀬廉をスキャンする41のしつもん」では、映画のことはもちろん、【愛】【日常】【仕事】の項目に分けて、永瀬の内面を深掘りする41の質問でインタビュー。読めば永瀬への解像度があがる内容となっている。
表情豊かな永瀬の9つの表情と美麗な4ショットを収めた厚紙ピンナップもついてくる。（modelpress編集部）
◆雑誌情報
「ベツコミ」4月号
3月13日（金）発売
【Not Sponsored 記事】