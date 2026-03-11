星野真里、難病の娘＆元TBSアナで議員の夫との3ショット公開「笑顔が素敵」「心温まります」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】女優の星野真里が3月10日、長女・ふうかちゃんのInstagramを更新。夫で元TBSアナウンサーで東京都議会議員の高野貴裕氏と、指定難病・先天性ミオパチーを公表している長女との家族3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】44歳美人女優「笑顔が素敵」車椅子に乗る10歳娘＆元TBSアナ夫との3ショット
星野は「初めて、東京おもちゃ美術館に行ってきました」と報告し、長女を中心にした仲睦まじい3ショットを投稿。「こんな楽しいところがあったの！？と知らなかったことが悔しくなるほど遊んできました」と充実した時間を過ごしたことを伝えた。
「ふうかが一番ハマったのは皿回し」と紹介し、「おもちゃ博物館では回せなかったのですが、購入して自宅で特訓 なんと！2回成功しています」と喜びをつづっている。また、木のボールプールに家族で入った際、高野氏が痛がっていた一方で、自身は「全然平気」と余裕を見せるなど、微笑ましい家族の姿を写真や動画とともに披露した。
この投稿は「家族写真ほっこり」「心温まります」「ふうかちゃんの笑顔が素敵ですね」「おもちゃ美術館、楽しそうで素敵な場所」「皿回し難しいのにすごい」「これからも素敵な思い出をたくさん作ってください」との声が寄せられている。
星野は2011年に高野氏と結婚。2015年に第1子女児を出産した。（modelpress編集部）
