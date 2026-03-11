豪ドル上昇の勢い止まらず、対円113.50円台 豪銀大手が3月5月連続利上げを予想 豪ドル上昇の勢い止まらず、対円113.50円台 豪銀大手が3月5月連続利上げを予想

中銀副総裁のタカ派発言を受け3月利上げ確率が60%台後半まで急上昇。GSやドイツ銀など大手金融機関が相次いで3月利上げ予想を発表。ウエストパック銀とNABは3月と5月に25bpずつの利上げを予想している。



豪ドルは対円で36年ぶりに113円台に突入、その後も上昇を続け113.50円台に乗せている。対ドルでは0.7%上昇し、2022年6月以来の高値を更新。対NZドルでは2013年6月以来の高値をつけている。



ハウザー豪中銀副総裁は、原油高騰によりインフレは2月に予測した数値を上回る見通しだとして、断固たる措置取らなければ有害な高インフレにつながる可能性があると語った。

