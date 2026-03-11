元バレリーナで女優の草刈民代が、結婚記念日に３０年前の結婚式ショットを公開した。

草刈は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「今日は結婚記念日。３０年前の今日、結婚式を挙げました」と記し、白無垢姿での映画監督・周防正行氏との結婚写真を投稿。

「クリステル ＠ｃｈｅｒｒｙｔｅｒｒａｃｅ のお鍋５サイズと土鍋は、その時に揃えたものです。当たり前に家にあるものと思っていたけど、気づけば３０年。これはすごいことのようにも思えます。これからはもっと大切に使っていこう！と心に決めた日」と、土鍋と鍋の写真もアップ。

「そして私たちも、お互いを労わりながら年を重ねていけたら。周防正行さん、これからもよろしくお願いします」とつづった。

この投稿には「真珠婚おめでとうございます」「大好きなご夫婦」「お鍋がピカピカ 丁寧な暮らしをされているんだろうなと勝手に思っております」「素敵ですね」「れからも仲良しの憧れ夫婦でいてください」「末永くお幸せに」「今も、凛として美しさ変わらずです」などのコメントが寄せられた。

草刈は映画「Ｓｈａｌｌ ｗｅ ダンス？」の監督と主演女優として周防氏と出会い、１９９６年３月に結婚した。