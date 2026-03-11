ジャムで簡単！春色かわいい「ストロベリーレアチーズケーキ」

【みんな大好き！おうちで簡単チーズケーキ Vol.24】クックパッドニュースで大人気のスイーツ、チーズケーキ。お菓子研究家の福田淳子さんが、簡単に作れておいしいレシピを毎月ご紹介します。

みなさん、こんにちは。今回ご紹介するのはいちごジャムで作るストロベリーレアチーズケーキです。

ジャムを使うのでとっても簡単。いちごを煮たり、裏ごししたりする手間もなし。ヨーグルトを使って爽やかに。生クリームは使わずに、お手軽な材料だけでできますよ。なめらかで口に入れるとすうっと溶けていきます。

ピンクがかわいい春色のケーキ、上にジャムをのせるとさらに豪華なケーキになります。ジャムなので1年中作れるのもうれしいところ。いちごがないシーズンや、お高いときにも役立つレシピです。

ストロベリーレアチーズケーキ





材料（直径15cmの底の抜ける丸型1台分）

＜レアチーズ生地＞



・クリームチーズ 200g



・いちごジャム 170g



・プレーンヨーグルト 150g



・粉ゼラチン 5g

＜ボトム＞



・クッキー 70g



・バター（食塩不使用）25g



＜トッピング＞



・いちごジャム お好みで

作り方

下準備：粉ゼラチンは冷水大さじ3（分量外）にふり入れ、ふやかしておきます。

1. 保存袋にクッキーを入れて麺棒等で叩き、細かく砕きます。溶かしバター、水小さじ2（分量外）を加え、ケーキ型の底に敷き詰めて使うまで冷蔵庫で冷やします。









2. クリームチーズは耐熱ボウルに入れ、600Wの電子レンジに30〜60秒かけてやわらかくします。なめらかになるまで泡立て器でよく混ぜます。





3. いちごジャムを耐熱容器に入れ、600Wの電子レンジに30〜60秒かけてやわらかくしたあと、2に加えてよく混ぜます。





4. 電子レンジで加熱して溶かしたゼラチンを3に加え、さらにヨーグルトを加えてよく混ぜます。









5. 4の生地を1の型に流し入れ、冷蔵庫で半日以上しっかり冷やします。





6. ぬれぶきんを電子レンジで約20秒加熱し、型の底と側面に当てて型から外します。お好みで上にいちごジャムをのせ、広げたら完成です。





ポイント

・仕上がりはソフトな食感です。もっとしっかりした食感が好みの方はゼラチンを7〜8gに増やしてください。



・ジャムは温めることで混ぜやすくなります。



・今回は上にいちごジャムを大さじ2のせています。





焼くだけ！冷やすだけ！レンチンだけ！だけ！おやつ（白泉社）





手のこんだ道具や特別な材料はいりません。

“焼くだけ”“冷やすだけ”“レンチンだけ”など、驚くほど簡単に作れるレシピばかりを集めました。

憧れの定番おやつから、話題の韓国スイーツまで、どれも簡単に作れます。

忙しい日の「ちょっと甘いものが食べたい」「今すぐ食べたい」に寄り添う、おいしいおやつの本。

料理が苦手でも、仕事や子育てで忙しくても、思い立ったらすぐ作れる、気楽で頼れる一冊。お菓子づくりデビューにもおすすめです。

＞＞ご購入はこちら