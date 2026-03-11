■これまでのあらすじ

結婚して一緒に住むことになったとき、妻は夫の自分勝手な考えに驚く。結婚したらお互いの持ち物は夫婦で共有だと言い出し、勝手に妻のものを義弟にあげてしまっていた。夫は長男として上に立つことにこだわっているのだ。そして金銭的にも義母の前で見栄を張って…。



退院した義母の快気祝いは、夫が率先して取り仕切って盛大に行われました。親戚一同を前に「今日は遠慮なく食べてくれ」と、いつもの得意顔で。私は赤ちゃんをあやしながら、食べる暇もありませんでした。お支払いが心配になった私が確認したら「俺が出す」と言っていたくせに、帰宅後、当然のように手を伸ばしてきました。「今日の分」と言いながら「その場では俺が払ったよ？ でも最終的に家計から出すのは同じだろ」と、悪びれもせず言うのです…。そして勝手に棚から私が実家からもらった出産祝いを取り出して「家に入った金は共有財産」と言い出しました。「家族のため」に使ったと言うけど、その家族ってあなたの実家の人たちのことで、私の家族や、そもそも私さえも…夫の言う「家族」には入っていないよね…？離婚準備…しないと！脚本:日野光里(フィクション・スタジオ)