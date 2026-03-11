元お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳（52）が10日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。番組で“守りに入っていた芸人”アンケートを行った。

この日は、「この1年守りに入っていた芸人は？」と題して「カカロニ」栗谷、「とろサーモン」久保田かずのぶ、「マヂカルラブリー」野田クリスタル、「三四郎」小宮浩信、「鬼越トマホーク」良ちゃん、水田信二、みなみかわの計7人で一般男女にアンケート調査。保守的になったと感じる芸人をこの中でランキング付けした。

それぞれお互いの1年間の印象を振り返り。水田については栗谷から「絶対ワースト」と厳しい意見が。小宮は「漫才のイメージだったんですけど、今変わってネタやってるのかどうかってわからない人もいる」と補足していた。

中でも共演者が1位と予想したのが久保田。野田は「オンラインカジノ（疑惑）から巻き返し、久保田さんが1位だと思います」と肩を叩いた。

良ちゃんは自身をワースト7位予想。「いつ終わってもいいと思ってやってたんですけど。今は6割くらいで仕事している」と分析して笑いを誘っていた。

ランキングの結果、「体を張って攻めていた」と感じられる順に1位からみなみかわ、久保田、野田、栗谷、良ちゃん、水田、小宮の結果に。7人が予想した順位とは外れ、小宮は「僕だって人間だからあらがったんだよ！」と抗議していた。