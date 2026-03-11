STU48「好きすぎて泣く」、「合算シングル」1位 通算8作目【オリコンランキング】
STU48の最新シングル「好きすぎて泣く」が、11日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間12.2万PT（121,608PT）で自身通算8作目の1位を獲得。同日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング2冠を記録した。
【動画】STU48「好きすぎて泣く」MV
「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキングとなる。
2位には、嵐の約5年ぶりの新曲「Five」が、週間9.7万PT（96,964PT）でランクイン。同日付「週間ストリーミングランキング」では、自己最高週間再生数の1310.4万回を記録し、自身初の1位に初登場した。また同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でも、「グループによる初週DL数」記録歴代1位となる13.3万DLで1位に初登場し、デジタル2冠を獲得。デジタルのポイントのみで合算シングル2位につけた。
3位には、M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」がランクイン。収録曲の「爆裂愛してる」と「好きすぎて滅！」の2曲が「週間ストリーミングランキング」で2月23日付より4週連続でTOP5入りするなど、ストリーミング再生数が堅調。前週3月9日付では自身初の累積ミリオンポイントを達成し、3月16日付現在では111.9万PT（1,118,970PT）にまで伸ばしている。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞
