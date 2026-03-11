◇第6回WBC1次ラウンドA組 カナダ3―2プエルトリコ（2026年3月10日 サンファン）

カナダが総力で接戦を勝ち切り、今大会2勝目を挙げた。最終戦の11日（日本時間12日）キューバ戦に勝利すれば、A組1位での1次ラウンド突破。敗れれば、同ラウンド敗退となる大一番を迎える。

集中力で勝ち越しに成功した。初回に先制点を許したが、3回に打線が反撃する。2死からの連打で一、三塁とすると2番のJ・ネイラーが死球で満塁と好機を広げる。3番・オニールがカウント0―2からしっかりとボール球を見極め、押し出し四球を選んで同点。続く4番・ブラックも9球粘って、連続押し出し四球を選び、勝ち越しに成功した。

2―1の4回には先頭・ケイシーが左翼線二塁打で出塁し、次打者・トロが右前打で加点。先発のバラゾビックが強打のプエルトリコ打線を相手に3回1安打1失点と試合をつくり、2番手・アレンも3回4安打1失点と粘りの投球でつないだ。最後は7回から登板したダイクゾーンが3イニングをパーフェクト投球で締め、歓喜の瞬間をチームにもたらした。

キューバ戦に勝てば、カナダにとっては初の1次ラウンド突破となる。運命の最終戦に向け、再び総力を結集する。