ナダル、春でレギュラー4本なくなる クロナダルも終了…悲壮感にじませる 「なりふり構ってられへん」
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルが10日、自身と安田大サーカスのクロちゃんが送る『クロナダル』（毎週火曜 深1：58）に出演。4月にレギュラー番組が4本なくなることを明かした。
【貴重写真】この時は幸せそう！結婚式で妻＆愛娘との3ショットを公開したナダル
番組では『耳の穴かっぽじって聞け！』とコラボし、どちらの番組も3月末での終了と嘘を伝え、とろサーモン・久保田かずのぶとウェストランド・井口浩之とともに今後の人生について腹を割って話してもらう企画を展開した。
『クロナダル』は実際に終了し、ナダルは「春でレギュラー4個なくなる」と明かした。井口らが「えっ4個!?」と驚きの声を上げる中、ナダルは「話違うでしょ。僕だけ」と悲壮感をにじませ、井口も「いつもの元気がない」と話していた。
ナダルは「なりふり構ってられへん。今まで避けてきたこともやっていかなあかん。激辛とかもギャラ次第で断ってきた。全部なんで俺がなんでやらなあかんねんって傲慢な部分があった」と吐露。「僕にしかできない何かを探していきたい」と前を向いていた。
