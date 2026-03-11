◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イタリア - アメリカ(日本時間11日、ダイキン・パーク)

アメリカが準々決勝進出に向け暗雲が立ちこめています。

MVPのアーロン・ジャッジ選手や60本塁打のカル・ローリー選手、カイル・シュワーバー選手などMLBのスター集団で形成されたアメリカですが、イタリアに6回を終えて7点リードを許しています。

アメリカ、イタリア、メキシコは各チームイギリスとブラジルに勝利し2勝0敗で並んでいました。そして日本時間10日にアメリカがメキシコを5-3で撃破。しかし、3勝1敗で3チームが並んだ場合は、当該チーム同士の失点率で争われるため、アメリカは準々決勝進出を確定しきれていません。

そんななか迎えたイタリア戦では3本のホームランで5-0と一気にリードされると、6回には投手から2塁送球がそれるなど守備の乱れもあり3点をさらに追加されてしまいます。

イタリア打線が爆発する中、アメリカは5回終えた時点でボビー・ウィットJr.選手とウィル・スミス選手の2安打のみ。ようやく6回にガナー・ヘンダーソン選手がソロホームランでチームに活気をもたらしますが、続くジャッジ選手がセンターフライ、シュワーバー選手が三振で1点を返すに終わっています。