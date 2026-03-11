【モブおじさんの転生者対処マニュアル】 3月11日12時～ 連載開始

Cygamesは、マンガアプリ「サイコミ」にてマンガ「モブおじさんの転生者対処マニュアル」の連載を3月11日12時より開始する。

「モブおじさんの転生者対処マニュアル」は、悩みは腰痛というおじさんが、調子に乗った転生者たちに喝を入れるという、一風変わった異世界ファンタジー。「『真説ゲームクリエイター伝』吉田明彦編/ヨコオタロウ編」の作画を担当する吉田健二氏が手がけている。

【あらすじ】

異世界転生者は、本当に救世主なのか？

いじめ、失恋、嘲笑……。転生前はオタクとして苦汁を飲まされ続けた者達が、水を得た魚のように羽を伸ばした結果、トラブルは絶えず世界は平和になるどころか逆に乱れていく。

調子に乗った転生者達に喝を入れるため、男はかつて振るった技を再び用いることになるのだった。

「真説ゲームクリエイター伝」吉田明彦編/ヨコオタロウ編の作画担当・吉田健二氏による新連載！

異世界だからって、何しても許されるわけじゃないぞぉぉぉ！！！

【担当編集からのおすすめコメント】

イキった転生者をモブのおっさんがブッ飛ばすという、超シンプルな異世界ファンタジーです。

同ジャンルが好きな人は新鮮な気持ちに、敬遠してる人は笑える、そんな内容になっていると思います。

ふつうの異世界転生モノに飽きてしまった方々には特におすすめしたい作品です。

是非ご一読ください！

(C) Kenji Yoshida / Cygames, Inc.