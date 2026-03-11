トキ（髙石あかり）が松江に戻り、懐かしい人々と再会しているNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第23週。第113話では、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の雨清水家が再登場した。

ヘブン（トミー・バストウ）が帰化するにあたっては、大きく2つの問題があった。その1つが松野家の籍にはトキの前夫・銀二郎（寛一郎）が残っていること。トキは、銀二郎に籍から抜けてもらうよう頼むか、実は生家である雨清水家の籍にヘブンと一緒に入るかを選択しなければならない。本来ならばトキが銀二郎に手紙を出したり、タエに会ったりするべきだろう。だが、トキはどちらにするか踏ん切りがつかず、解決を先延ばしにしていたようだ。

そこで司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、孫の勘太を連れて雨清水家へ。なんと、雨清水家の籍に入ってもいいとの了承を取り付けてきたという。書類上のこととはいえ、松野家を離れることになるトキ。突然のことでうろたえるかと思いきや、なんだか嬉しそうである。

新たにトキが名乗ることになる「雨清水トキ」は「丑三つ時」とも聞こえる。怪談が大好きなトキは、自分の名の響きにときめいていたのだ。家族の別れよりもひょっこり顔を出した“オタク心”。その後、しっかり「父上が父上で、母上が母上なのは……変わらん」と涙を堪えながら挨拶するところを含めて、大きな決断を重くさせすぎず、コミカルに温かく描く『ばけばけ』らしい一場面となっていた。

雨清水家では、タエがトキやヘブンの近況、そしてトキが雨清水家の籍に入ることを三之丞に説明する。すると、三之丞は「この家があることが役に立ってよかった」と呟いた。松江でも随一の名家であった雨清水家を守ってきたふたりは、江戸から明治への時代の変化に心が適応できず、“武士の誇り”を大切にしすぎて取り残されてしまったが、なんとか家を守ってきたことで、松野家にも雨清水家にも新たな道がひらけたのだ。

「時に……生きていることが恥だと思ったことも、なかったわけではありません」「雨清水の人間であることをうらめしく思ったこともありました」とタエと三之丞はこれまでの苦しかった心の内を話す。近くにいるからこそ、明かすことのできなかった2人の本音だろう。そしてタエは、鳥の鳴き声を聞き、大きく深呼吸して「生きてきてよかった 命をなんとかつないで」と清々しい声で言い切った。

タエと三之丞は夕食をともにしながら、小さな幸せを実感しているようだった。三之丞は最近思っていた“あること”を思い切って口にする。「母上の料理が、このごろおいしいです」。料理が全くできなかったタエでも、毎日続ければ、おいしいものが作れるようになる。幸せは日常の地続き。生きているからこそ訪れるものだ。

第113話が放送された3月11日は東日本大震災から15年となる日。個人的なことにはなるが筆者は岩手の沿岸部の出身なので、タエの「生きてきてよかった」という言葉が強く心に響いた。震災後、人々が生活していた跡は跡形もなくなって、瓦礫だけが残る町に「希望はある」と口では言っていても、希望を信じることは難しかった。「自分だけが助かって……」とどうしようもできない思いを抱いている人たちの話もたくさん聞いた。それでもなんとか日々前を向き、できることを懸命にやってきた人たちのおかげで、街は立て直され、人々の生活は続いている。

災害が多い日本では、いまだに苦しい中をなんとか生き抜いている人もいるだろうし、希望なんて持てない毎日を過ごして、何が変わるんだと思っている人もいるだろう。でも、同じように見える毎日も、タエがだんだんおいしい料理を作れるようになったように、少しずつ変化している。その日々が積み重なると、突然、転機や幸せが舞い込んできたように思えるのではないだろうか。

「生きてきてよかった 命をなんとかつないで」

今日、この日にこのエピソードが放送されることは偶然なのかもしれないが、生きることへのとても強いメッセージを感じた。（文＝久保田ひかる）