ピアニスト、ジェイムズ・ブッカーの生涯を描いた音楽ドキュメンタリー映画『Bayou Maharajah（原題）』が、『ジェイムズ・ブッカー 愛すべきピアノ・ジャンキー』の邦題で5月29日よりシネマート新宿、恵比寿ガーデンシネマ、アップリンク吉祥寺ほかで全国公開されることが決定した。

参考：デヴィッド・リンチも登場 スパークルホースに迫るドキュメンタリー映画、4月24日公開へ

「Peter Barakan’s Music Film Festival 2025」で日本初上映された本作は、ニュー・オーリンズ出身、1939年生まれのジェイムズ・ブッカーことジェイムズ・キャロル・ブッカー3世のドキュメンタリー映画。薬物依存による奇言・奇行の数々は枚挙にいとまなく、逮捕歴まである問答無用のダメ人間だったブッカーだが、ひとたびピアノに向かえば、そのプレイは軽々とジャンルを超えた神ががった輝きを放つーー。

ドクター・ジョンにオルガンを教え、少年期のハリー・コニックJr.の家庭教師を務め、サポートミュージシャンとして、ウィルソン・ピケット、B・B・キング、ロイド・プライス、ファッツ・ドミノ、リトル・リチャードら数多くのアーティストと共演したブッカー。後年はヨーロッパ公演も行い、ソロ活動でも高い評価を得たが、1983年ヘロインとアルコール常習による腎不全で死去。享年43歳だった。

そんなブッカー本人の貴重な演奏シーンをふんだんに盛り込んだ本作には、ドクター・ジョン、アラン・トゥーサン、チャールズ・ネヴィル、ハリー・コニックJr.ら錚々たるニュー・オーリンズの顔役たちが思い入れとともにブッカーを語る。

あわせて公開された日本版ビジュアルは、ロックフォトグラファーとして世界的に著名なカメラマン、アントン・コービンが撮影した、トレードマークのアイパッチを装着したブッカーのアップのモノクロ写真を全面使用したインパクトのあるデザインとなっている。

また、コービンのメインフォトの他に、茶目っ気たっぷりなブッカーのスチール写真と躍動感あるステージの様子を切り取った場面写真も公開された。

さらに本作を観たミュージシャンの矢野顕子、久保田麻琴、本作を発掘し自身の映画祭で紹介したピーター・バラカンと、音楽ライターの陶守正寛からの推薦コメントが到着した。

【コメント】・矢野顕子（ミュージシャン）

精神疾患も飲酒も麻薬も無い、音楽のかたまりのジェイムズ・ブッカーが紡ぎ出す音は、歓びと美しさに満ちていたに違いない。この映画のなかで、様々なものを抱えてはいても、それでもなお彼のピアノはすばらしい。

・久保田麻琴（プロデューサー・エンジニア）

ニュー・オーリンズでは誰もがこの人間離れしたジェイムズ・ブッカーを、畏怖と呆れを持って称賛する。現地で見たアラン・トゥーサンとの連弾Liveは生涯忘れない。奇跡的なこの映画、BAYOU MAHARAJAHと監督、リリー・キーバーに感謝！

・ピーター・バラカン（ブロードキャスター）

ニュー・オーリンズが生んだ名ピアニストの中で、一般的な知名度を得られずに多くのミュージシャンに天才と崇められたジェイムズ・ブッカーは、摩訶不思議なキャラクターでしたが、彼の演奏を聞けば必ずファンになるはずです。

・陶守正寛（音楽ライター）

ブッカーのドキュメンタリー映画ができたと最初に聞いたときはビックリするやら歓喜するやらで、そわそわしてしまいました。誰もが認める圧倒的なテクニックも去ることながら、その強烈な個性はまさに唯一無二。この映画は、そんな彼の華やかながらも破滅的な人生を見事に描き出しています。貴重な演奏映像だけでも見る価値は十分です。完成から10年あまり。遂に日本の劇場でそれを見られる喜びを噛みしめましょう！

（文＝リアルサウンド映画部）