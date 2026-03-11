１１日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。前日の米国市場で長期債相場が下落（金利が上昇）したことが重荷となった。３月限から期先物の６月限へのロールオーバーも進んだ。



ニューヨーク市場で米長期金利は４．１６％に上昇（価格は下落）した。イランを巡る軍事衝突が長期化し、インフレ圧力が世界的に高まるとの懸念が広がり、債券売りを促した。日本の財務省は１１日、５年債入札の実施を通知した。入札結果に対しては一定の警戒感が広がっているもよう。この日は日経平均株価が１０００円を超す上昇となっており、株高も円債相場の圧迫要因となった。



先物３月限は前営業日比９銭安の１３２円２４銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い２．１９０％に上昇した。





出所：MINKABU PRESS