常温で長期保存できるのがポイント！日常にも非常時にも便利に使えるお惣菜3選
冷蔵庫も冷凍庫もいっぱいで、備蓄用の食材を保存する場所がない…。そんな悩みを抱える家庭は少なくありません。そこで注目したいのが、常温で長期保存できる「惣菜ストック」です。すぐ食べられる安心感はもちろん、普段のごはん作りにもアレンジしやすく、ローリングストックにもぴったり！ 今回は、忙しい日常にも災害時にも頼れる、常温保存のお惣菜を3つご紹介します。
レトルト食品 惣菜 お肉のおかず8種8食 詰め合わせ セット
4,380円（税込み）
常温保存でストックしやすいお肉の惣菜。牛肉とごぼうのしぐれ煮、牛すじ煮込み、あじ染み肉じゃが、豚の生姜煮、豚バラ味噌煮、鶏の炭火焼、チキンの照り煮、肉団子の甘酢煮の8種8食入りなので飽きずに食べられます。個包装なので、1人暮らしの方にもおすすめ！ 賞味期限が製造日より2年と長いため、非常食の備えとして活躍します。
■もしものときもおいしく栄養をとれます
野菜のおかず総菜7種
3,553円（税込み）
1年間おいしいまま保存！ うまみたっぷりのお総菜
野菜を使った和の総菜を、レトルトパウチのセットにしました。「食べ飽きず、だしがしっかり効いて味がしみている」と編集部でも好評！ 長期間保存できるので、非常食として常備しておくと安心です。
常温のまま1年間保存できる
冷蔵庫のスペースを取らず、冷蔵庫が使えない停電時でも心配無用。ふだん使いしながら消費していく「ローリングストック」にもおすすめです。
料理家・管理栄養士の竹内ひろみさんが試してみた！
私のおすすめは「五目ひじき煮」
「五目ひじき煮」は少し甘めのやさしい味つけで、常備しておくと日々のアレンジメニューにも重宝します。1/2袋分の水気を切り、潰したもめん豆腐100g、白ごま大さじ1 〜２を混ぜ合わせると、火を使わずに時短で白あえが完成。たんぱく質やカルシウムも補えて、栄養価も上がります。卵に混ぜて焼いて和風オムレツにしたり、ご飯と酢少々を合わせてひじきご飯にしてもおいしいですよ。
■常温で長期保存でき、アレンジは無限大！
石井食品 常温保存 ミートボール 20袋 国産 無添加 長期保存 おかず・備蓄・弁当用
4,980円（税込み）
常温での長期保存ができるイシイのミートボール。肉は国産鶏肉100％、乳成分・卵不使用、無添加調理なので安心です。お弁当に使うのはもちろん、パスタや肉詰めなど、普段の食事にもアレンジ自在！
災害時、電気が止まってもそのまま食べられる常温惣菜をストックしておくと安心です。多忙時の救世主にもなりますね！
